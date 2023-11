Celebra AMLO decisión de Marcelo Ebrard de quedarse en Morena

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del excanciller Marcelo Ebrard Casaubón de quedarse en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Celebro la decisión de Marcelo Ebrard que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El mandatario destacó que por “legítimo” que sea “el interés personal”, siempre debe ponerse por delante el interés del pueblo.

De la nación, eso es la política: es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al prójimo, si no se tiene amor al pueblo no se es político”, afirmó.

López Obrador aclaró que ya entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum y es ella quien tiene las riendas del movimiento de transformación, y no él como afirman sus críticos.

Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan. Yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, no tengo doble discurso, doble moral, no soy hipócrita. Estoy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum, que es una mujer excepcional, preparada”, indicó.