Causa sensación y molestia parodia de Denise Dresser en Canal Once

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales ha causado sensación una parodia de Denise Dresser en el programa La Maroma Estelar que se transmite en el Canal Once.

Pero hay personas a las que no les gustó para nada que hicieran crítica a la politóloga.

Por ejemplo, la diputada Martha Tagle, perteneciente al Movimiento Ciudadano, lamentó la "degradación" de los contenidos de Canal Once.

Qué manera de degradar los contenidos del @CanalOnceTV que venía haciendo muchos esfuerzos por ser una televisión pública con contenidos de calidad. Con la estima que les tengo, pregunto @jenarovillamil @telecomymedios ¿#LaMaromaEstelar es la idea de BBC mexicana que impulsarán?”, escribió Tagle en su cuenta de Twitter.

Ante esto, el tuitero Olaf Matt le contestó a la legisladora y le dijo: “Libertad de expresión. Calidad es la que deberían dar en la cámara de senadores y de diputados. Eleven el nivel. Estos personajes parece que tienen un bunker para dictar los tuits que tienen que lanzar. #Maroma A reír se ha dicho con la @LaMaromaEstelar @HernanGomezB #MadameDidi”.

En el programa – conducido por Hernán Gómez y Carlos Ballarta- "Madame Didí", personificado por Juan Lecanda, ironizaron sobre la forma de ser, pensar y hablar de Dresser.

Además se burlaron de cuando confundió al actor Richard Gere con Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Otra de las personas que no toleró la crítica fue Fernanda Solórzano, crítica de cine, pues comparó el sketch como flatulencia.

“Imagino a los humoristas (?) del Canal Once diciendo: “si hicimos ruido es porque fuimos agudos y críticos; somos necesarios”. No. Las flatulencias también hacen ruido y simplemente apestan. No aportan nada, que yo sepa”, indicó Solórzano.

Cabe mencionar que Fernanda Solórzano escribe en la revista Letras Libres, del historiador Enrique Krauze, quien ha sido evidenciado de haber recibido alrededor de 144 millones de pesos del gobierno anterior.

Hernán Gómez defiende el programa

Hernán Gómez Bruera señaló que esta parodia en un signo de madurez democrática, y cuestionó que no sabe porqué no les molesta cuando se burlan de un político pero sí de un analista.

“Quien inerpreta es Juan Lecanda y lo hace con varios comentócratas. El humor es signo de madurez democrática. No sé porqué no les molesta que se parodie los políticos pero sí a un analista. Están muy afectaditos. #TédeTila mejor ve hoy @LaMaromaEstelar en el 11 a las 22 hrs”, dijo.



Me criticas, te parodio. Que sean burdos y tontos, pero sus amenazas y estupideces háganlas en La Tanqueta o donde sea, pero sin dinero ni en medios públicos.



