Catean casa de Ricardo Aguirre Gutiérrez, ex alcalde de Ramos Arizpe

Saltillo.- Agentes de la SEIDO catearon la madrugada de este domingo la casa del ex Alcalde priista de Ramos Arizpe, actual Director de la Comisión Estatal de Vivienda, Ricardo Aguirre Gutiérrez.



El mismo funcionario confirmó a medios locales que agentes federales acudieron a su domicilio sobre el Bulevar Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe, con una orden judicial para ejecutar una orden de cateo.



Desde la tarde de este domingo, medios locales informaron en base a fuentes federales anónimas, que por orden de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada habían ingresado con una orden judicial a realizar una búsqueda al domicilio del ex Alcalde.



Aunque se intentó localizar a Aguirre Gutiérrez por distintos medios, no fue posible.



Por la noche, en entrevista con un periódico local de Saltillo, Aguirre Gutiérrez confirmó que se realizó una diligencia judicial en su domicilio.

Además, atribuyó el cateo a una "denuncia anónima" por un delito que él desconoce.



Alguien presentó una denuncia anónima, todavía no sé el motivo, pero este lunes indagaré al respecto", declaró.



El 15 de enero de 2019, el Gobernador Riquelme entregó a Ricardo Aguirre el nombramiento como titular de la Comisión Estatal de Vivienda, sectorizada a la recién creada Secretaría de Ordenamiento Territorial.



En agosto de 2016, elementos de la SEIDO y marinos catearon la vivienda de Gerardo Garza Melo, ex diputado local priista y ex Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial en la administración de Rubén Moreira.