Caso de Karen divide opiniones en bancadas

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de Karen Espíndola debe ser tomado como una lección exitosa de cómo se activaron las redes de apoyo y búsqueda, y para difundir las medidas para cuidarse, independientemente del desenlace.

“Para quienes critican machistamente la mentira de Karen, y la defenestran por eso, en el otro extremo de todas maneras hay más de 10 mujeres asesinadas y hay miles de niñas y adolescentes desaparecidas y en eso es en lo que tenemos que concentrarnos”, estableció la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD.

Este caso “independientemente de si hubo un engaño o no, eso hay que dejarlo de lado, lo importante es lo que se hizo para poderla encontrar y aplicarlo a muchos casos más, porque es una realidad, está sucediendo: hay niñas y mujeres desaparecidas y violentadas”, agregó la diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano.

Almaguer expuso que “habría que ver el contexto en el que una mujer joven madre de tres niños, jefa de familia pero sin empleo tiene que mentir para poder salir, yo convocaría a que se revisara ese contexto personal de vida. Tener que ir a la mentira para poder salir un rato a actividades distintas del cuidado de los hijos, habla de un contexto personal que como no lo tenemos, pues es difícil opinar.

“Pero no se puede decir que como Karen mintió no les vamos a creer otros casos. No, qué bueno que se buscó y que está bien”.

Tagle llamó a movilizarse igual en cada caso que se presente. “Es importante que haya aparecido Karen, ojalá que fuera el caso de muchas más. Qué bueno que hubo una reacción, la manera en que se movilizó la ciudadanía fue muy importante e independientemente de la situación personal, eso lo tendrá que resolver ella”.

Lo destacable de este caso es que hay que resaltar la capacidad de movilización que se tuvo en las redes “y ojalá por muchas otras mujeres nos estamos movilizando de la misma manera y hagamos que muchas más aparezcan con vida, porque no tienen esa suerte”.

La legisladora de MC planteó que este caso debe servir también para que los gobiernos promuevan más mecanismos para cuidar a las mujeres y aplicaciones distintas, por ejemplo, de taxi seguro y medidas de seguridad que personalmente debe tomar cada quien, como tomar placas, enviar ubicación, tener precauciones.

“Hay que aprender de las lecciones de ese caso porque actuar de manera inmediata me parece que la familia lo hizo muy bien”, expuso.