Caso Genaro García Luna: Jurado podría decidir con base en testimonios y no es necesaria evidencia

NUEVA YORK.-Para condenar a Genaro García Luna, ex mano derecha de Felipe Calderón, el jurado podrá decidir si es culpable o no en base a solo testimonios, y no es necesaria la evidencia.

De acuerdo al periodista Jesús García, del El Diario de Nueva York, y que cubre el juicio Estados Unidos vs García Luna, dice que los fiscales “no están obligados a presentar evidencia”.

El juez (Brian) Cogan recordó que (el) jurado podría decidir con base en testimonios. Fiscales NO están obligados a presentar evidencia específica”, señaló el reportero en Twitter.

García afirmó que las autoridades detallan que “testimonios son evidencia en sí y el jurado debe tomarlos de esa forma”.

Por otro lado, los Fiscales de EU expusieron que no hay contacto entre testigos, principalmente cooperantes.

“En argumentos finales, fiscales elaboran una estrategia que permite al jurado ver el caso como una unidad”, comentó el periodista.

5. En argumentos finales, fiscales elaboran una estrategia que permite al jurado ver el caso como una unidad.

¿De qué se acusa a Genaro García Luna?

Se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos del grupo liderado por “El Chapo” para llevar cocaína a EU mientras ocupaba altos puestos de seguridad, especialmente el de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012.

También enfrenta cargos por delincuencia organizada y mentir a las autoridades estadounidenses.

De probarse las acusaciones podría pasar entre diez años y el resto de su vida en prisión.