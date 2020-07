Caso Emilio Lozoya: AMLO dice que Carlos Loret de Mola “servía al régimen” y ocultaba corrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó las columnas del periodista Carlos Loret de Mola donde explica el modus operandi de los sobornos que hacía el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a políticos.

Y lo que el presidente puntualizó es que mientras ocurrían estos hechos Loret de Mola no los reportaba, sino hasta ahora.

“Tuve la suerte de que me entrevistara Loret de Mola y, en ese entonces, los medios se ponían del lado del régimen. En esa entrevista me dijo Loret que si tenía pruebas de la corrupción y mencioné la compra de la planta de fertilizantes y todo lo que había hecho Pemex. Él sólo alzó las cejas y no dio importancia a lo que había denunciado”.

Antes esto, dijo AMLO, el periodista entrevistó a Emilio Lozoya al día siguiente y él lo negó, por lo que “yo terminé de mentiroso”. Sin embargo, “hace 3 días leí una columna se Loret de Mola ya con otra opinión. No cabe duda que hasta las piedras cambian de parecer”.

La primera columna que leyó fue "Las Cajas Fuertes de Lozoya", del 21 de julio, donde Loret da a conocer que el ex director de Pemex tenía una serie de cajas fuertes para concentra grandes cantidades de efectivo en departamentos de la zona de Polanco

"Si lo se abrían bajo las órdenes de Froylán Gracia García, brazo derecho del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya".

Aún falta conocer con cuánto y quién financió campaña de Peña Nieto

De acuerdo con la comuna de Loret de Mola ese efectivo servía para sobornar a políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Así me lo revelan fuentes a quienes consulté buscando detalles sobre el modus operandi de Emilio Lozoya para lograr la aprobación de la reforma energética y que ahora le da acceso al privilegio de ser testigo protegido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador".

El otro texto que el Mandatario hizo regencia es "Cómo cazar a Peña Nieto" del 22 de julio pasado.

El esa columna el periodista detalla que el ex presidente Enrique Peña Nieto solía hacer sis "amarres" en su oficina con Gobernadores y legisladores del mayor perfil para negociar votos a cambio de recursos presupuestales.

������������ Ridícula es la postura del gobernador y del desinformador. El mismo discurso defensivo de negar las cosas, como su momento lo hizo Lozoya con el Rey de la desinformación Loret de Mola. pic.twitter.com/6co6YTs1G1 — MrKishi (@MrKishi1) July 18, 2020

Se afirma que el presidente Peña Nieto instruía al subsecretario de Hacienda Fernando Galindo a repartir los recursos.

Durante la conferencia mañanera de este viernes desde Oaxaca, el presidente también recordó una entrevista en el programa “Tercer Grado”, de Televisa, en el que evidenció la compra de la planta de fertilizantes, esto junto con otros comunicadores como Denise Maerker y Raymundo Rivapalacio.

“Ningún guionista de Netflix puede hacer eso: ahora resulta que Loret de Mola se volvió paladín de la verdad”, dijo AMLO ante las nuevas columnas de Loret de Mola que nunca las escribió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ante esto, el ex conductor de Televisa dijo sentirse atacado.

"Es habitual que el presidente @lopezobrador_ me calumnie. Hoy fue peor: vimos al Comandante de la Guardia Nacional dándole un vídeo de una entrevista mía para que pudiera seguir atacando a un periodista. Implica un nuevo nivel de acoso", escribió en Twitter.

Agregó:

"...y todo para que, al final del talk show, el vocero lea casi íntegras dos columnas mías y el presidente remate: “es bastante creíble lo que dice... Loret se volvió paladín de la verdad”. Plop".