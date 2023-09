Caso Ana María: Revelan los mensaje que mandó Allan a la madre

CIUDAD DE MÉXICO.-En un reciente desarrollo del caso Ana María, el periodista Carlos Jiménez ha expuesto capturas de pantalla que revelan los mensajes enviados por Allan a la madre de Ana María en un intento de desviar la atención de su presunta responsabilidad en la muerte de la joven.

Los mensajes, transmitidos a través de la plataforma de mensajería WhatsApp, revelan un intento de Allan por simular un acto de suicidio.

En los textos, se puede leer el siguiente contenido: "Ya no me gusta estar sola. Ya no puedo vivir así... Ya no quiero. Adiós ma, despídeme de mi papa por mí. Los quiero."

Estos mensajes plantean interrogantes sobre la implicación de Allan en la trágica muerte de Ana María y sugieren que pudo haber estado tratando de encubrir sus acciones con esta falsa narrativa.

"YA NO ME GUSTA ESTAR SOLA"

Son los mensajes q mandó Alan Gil a la mamá de Ana María, fingiendo ser ella.

Acababa de matarla y acomodaba todo para fingir un suicidio.

Así llegó ese día a @GobAtizapan @PoliciaAtizapan y @FiscaliaEdomex lo descubrieron.



Detalles en #C4EnAlerta pic.twitter.com/dNOZWabntU— Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 20, 2023

Allan es vinculado a proceso

Allan, de 18 años, ha sido vinculado a proceso por el feminicidio de su ex novia, Ana María.

La juez encargada del caso estableció un plazo de tres meses para concluir las investigaciones relacionadas con este feminicidio.

La audiencia en la que se tomó esta decisión se llevó a cabo después de 4 horas y media de retraso y tuvo lugar el 19 de septiembre.

El asesinato de Ana María ocurrió en su habitación en el fraccionamiento Condado de Sayavedra el 12 de septiembre.

La juez basó su decisión de vinculación a proceso en testimonios, entrevistas y pruebas proporcionadas por el Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense, así como en el testimonio de peritos, testigos y familiares de la víctima.

También se menciona que se analizaron videos de cámaras de seguridad de la calle Torre Támesis y de los accesos al fraccionamiento Condado de Sayavedra como parte de la evidencia que respalda la decisión de vincular a proceso a Allan.