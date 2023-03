“Casi tocamos el cielo”: AMLO felicita a equipo de beisbol mexicano tras ser eliminado del Clásico Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que finalizara el juego entre México y Japón por la semifinal del Clásico Mundial de Beisbol, donde le equipo nacional fue derrotado con un marcador final de 6-5, el presidente Andrés Manuel López Obrador envío un mensaje de apoyo a los jugadores.

"¡Felicidades a los beisbolistas de México! Nunca habíamos llegado tan lejos en este apasionante deporte. Casi tocamos el cielo. Vendrán otras oportunidades", escribió en redes sociales junto con un video.

En la grabación, el jefe del Ejecutivo federal destacó que la novena mexicana casi le ganó a uno de los mejores equipos del mundo, además de que tuvo una actuación “destacadísima”, dado que “entregaron todo y merecían el triunfo”.

El mandatario también aseguró que México nunca había jugado un papel tan importante en un campeonato mundial de beisbol, motivo por el que envío un abrazo fraterno a todos los beisbolistas mexicanos y al dirigente del equipo nacional, Benjamín Gil.

López Obrador destacó el desempeño de todos los jugadores de la novena, así como el de “nuestro paisano” Randy Arozarena, quien señaló, lució como “un caballero” y por eso está en las Grandes Ligas.

(El beisbol) no es de medias tintas, no es para blandengues, no es para mediocres. Es para ganar o perder. No hay justo medio en este apasionante deporte. Todos, todos, jugaron muy bien. Entregaron el corazón, hasta el pitcheo. Pero repito, en el béisbol se gana o se pierde, y nos tocó ahora perder", dijo.