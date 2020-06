Casi la mitad de las empresas esenciales reinician labores

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que el 42% de las empresas de la minería, la industria de la construcción y de la industria automotriz –consideradas como actividades esenciales- ya reiniciaron sus operaciones y cumplen con los protocolos de higiene para evitar contagios por Covid-19, mientras que el 1.8% de las empresas de este sector reiniciaron actividades, pero no cumplen con las medidas sanitarias.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria detalló que al reabrirse las operaciones de estos sectores se realizaron 329 visitas de inspección.

“42% habían iniciado sus actividades y cumplen con las medidas y los protocolos, 34% aún no iniciaban las actividades, 16% la empresa se encontraba cerrada; una empresa, que es el 0.30% no permitió el desahogo de la inspección, 1.8% inició actividades, pero no cumple con las medidas y los protocolos, y en el caso del 5% no se encontró a la empresa en el domicilio proporcionado”.

Alcalde Luján informó que en el caso de las empresas que no permitieron la inspección, así como aquellas que no cumplían con las medidas sanitarias se dio conocimiento también a la autoridad sanitaria, a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Fuimos al 51% a los centros de trabajo que se dedican a autopartes, 25% a la industria de la construcción, 13% a fabricación de equipos de transporte y 1

1% a minería; sobre todo las principales entidades federativas, fue Querétaro, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora”.