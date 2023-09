Casas de apuestas México - Mejores paginas para apuestas deportivas

Con tantas opciones de casas de apuestas disponibles en el mercado, es comprensible que elegir una sea un verdadero desafío. Por esta razón, considerando criterios como la seguridad, variedad de deportes ofrecidos, cuotas atractivas y promociones exclusivas, hemos incluido en esta reseña de las mejores casas de apuestas de México. Aquí conocerás todos los detalles relevantes de estos operadores y nuestras clasificaciones según algunos aspectos claves de cada plataforma.



Casa de apuestas por bonos de bienvenida



Casas de apuestas online destacadas para elegir

En México hay numerosas casas de apuestas online disponibles para los apostadores, sin embargo, no todas valen la pena. Eligiendo operadores destacados, puedes disfrutar de una experiencia de apuestas segura y emocionante, con más oportunidades y un servicio de calidad. Para esto, es relevante que conozcas a profundidad características esenciales de la casa de apuesta que vayas a elegir, teniendo en cuenta ciertos criterios fundamentales. En esta oportunidad, te simplificamos el trabajo al traerte la información necesaria sobre algunas de las casas de apuestas más importantes de México para que tomes la mejor decisión.



Bet365 (www.bet365.mx) – Casi 50 deportes para apostar



• Amplia gama de deportes y mercados para apostar online

• Aplicación móvil disponible para todos los dispositivos



bet365 lleva operando desde el 2001 en varios países y suele estar en la conversación sobre la mejor casa de apuestas a nivel mundial. Para México, cuenta con una licencia oficial de SEGOB y es una de las casas de apuestas con mayor oferta de apuestas deportivas, incluyendo una impresionante sección de deportes en vivo con transmisión de video.



Depósitos y retiros de fondos en bet365



Al igual que en otras casas de apuestas, podrás elegir entre un gran número de métodos disponibles, como tarjetas de crédito o débito, PayPal, OXXO, transferencia bancaria y monederos electrónicos, cuyo depósito y retiro mínimo es de 100 MXN, salvo a las transferencias bancarias que es de 250 MXN. Según el método elegido, un retiro de dinero en las casas de apuestas puede tardar entre 1 y 5 días laborales, para ser reflejado en la cuenta.



Sitio móvil y aplicación de bet365



Esta plataforma dispone de una aplicación dedicada para celulares y tabletas, por medio de la cual puedes apostar en directo, disfrutar de live streaming de eventos deportivos y activar promociones. Para descargar la app de Android, tienes que ir al sitio y buscar la opción de bet365 para Android. Mientras tanto, para instalar la app de iOS, puedes buscarla directamente en la App Store. Así como otras casas de apuestas, también es posible acceder a su versión móvil desde tu navegador sin necesidad de software adicional.



Atención al cliente en México



Dudas o inquietudes pueden aparecer a la hora de jugar en las casas de apuestas. Si tienes algún inconveniente, puedes contar con el soporte técnico de bet365. Tendrás varios canales de comunicación para poder recibir respuestas, ya sea por teléfono, chat en vivo o correo electrónico. Como no podía ser diferente en una de las mejores paginas de apuestas actualmente, también tienes a disposición una completa sección de ayuda con información útil sobre apuestas, verificación y registro, entre otros temas.



Registrarse en Bet365



Bumbet (www.bumbet.com/es) – Apuestas con cash out

• Función para cerrar apuestas en múltiples mercados

• Variados métodos de pago que incluyen criptomonedas



Bumbet es una casa de apuesta operada por BSports Media NV y con licencia de Curacao eGaming. Fue fundada en Brasil en 2016 y en poco tiempo se extendió por varios países de Latinoamérica, incluido México. Ofrece eventos deportivos de interés para los apostadores mexicanos, como la Liga MX, ligas europeas y otros deportes.



Métodos de pago disponibles en Bumbet



La oferta de opciones de pago de Bumbet México en términos generales es buena. Dentro de los servicios incluyen transferencias bancarias (Banco Azteca, BBVA, SPEI, Banorte) criptomonedas (Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Tether USDT), e-Wallets (Payz, AstroPay Card) y voucher. Similar a otras casas de apuestas, las transacciones pueden ser instantáneas o durar entre 15 minutos y 1 día hábil, dependiendo del método que elijas. Todo esto sin ninguna clase de comisiones.



Acceso móvil para celulares y tablets



Como otras opciones de mejor casa de apuestas de nuestro ranking, en Bumbet también es posible acceder a su versión móvil desde el navegador de tu dispositivo móvil. En esta plataforma optimizada para dispositivos móviles, tienes todas las funciones habilitadas para registrarte, depositar, apostar, retirar y contactar al servicio al cliente, al igual que desde el sitio web.



Bumbet ayuda y vías de contacto



Bumbet México dispone de una extensa sección de ayuda para responder las inquietudes más frecuentes en torno a temas habituales de las casas de apuestas como depósitos, banca general, retiros, términos y condiciones. Cuenta también con varios medios de contacto, que son email (soporte@bumbet.com), formulario y chat en vivo, con representantes capacitados que brindan respuesta rápida y eficiente en español, las 24 horas de los 7 días de la semana.



22bet (www.22bet.com/mx) – Más de 1000 eventos diarios

• Ofrece "Los partidos del día" con las mejores ofertas diarias

• Cuotas competitivas y muchas promociones para explorar



22bet opera con una licencia de Curazao, la cual cumple con todos los estándares de seguridad para aceptar usuarios mexicanos. Es una de las casas de apuestas más famosas, que dispone de más de 1000 eventos deportivos para apostar online cada día. También destaca por un amplio segmento de apuestas futuras y apuestas especiales (política o programas de TV).



Cómo depositar y retirar dinero



Para ingresar dinero en 22bet México debes iniciar sesión en tu cuenta y dirigirte a la sección de “depósito”. Posteriormente, debes seleccionar el método de pago y la cantidad a depositar. Con respecto a los retiros, como es habitual en las mejores casas de apuestas, debes completar el proceso de verificación como un paso de seguridad. Las modalidades de pago disponibles con muchas. Entre ellas, podemos enumerar tarjetas de débito/crédito (Visa y Mastercard), transferencias bancarias, Bitcoin, Trustly, NETELLER, Skrill y paysafecard.



22bet app iOS y Android



Otro de los atractivos de esta plataforma con respecto a otras casas de apuestas es que dispone de una app 22bet oficial para clientes en México. Se encuentra disponible para dispositivos móviles iOS y Android. Si tienes un dispositivo Android debes primero descargar el archivo apk, para luego instalarlo de manera manual, mientras que si el móvil es iOS podrás encontrar el software directamente en la App Store.



Canales de servicio al cliente de 22bet



Como en otras casas de apuestas de nuestra lista, la comunicación es altamente eficiente, con respuestas rápidas y amigables en inglés y en español, las 24 horas al día, los 7 días de la semana. También podrás contactar a soporte ingresando en la sección de “contáctanos” y llenando el formulario web o puedes optar por enviar un correo electrónico a la dirección

support-es@22bet.com.

Codere (www.codere.mx) – Apuestas adaptadas para jugadores mexicanos

• Uno de los catálogos de apuestas deportivas más grandes

• Transmisión de video en directo para muchos eventos



Codere es una empresa española que inició sus operaciones en México en el 2019 y se ha convertido en una de las mejores casas de apuestas en poco tiempo. Cuenta con licencia SEGOB que respalda su servicio y un amplio catálogo enfocado en el público mexicano, adaptada a los gustos locales en cuanto a eventos destacados, promociones y más.



Opciones de pago en Codere MX



Como otras casas de apuestas de nuestro ranking, este sitio ofrece una gran cantidad de métodos de pago, con un monto de depósito mínimo de 100 MXN. La mayoría de las transacciones son instantáneas y no hacen cargos por comisiones. Algunos de los principales métodos para hacer depósitos y retiros son tarjetas de crédito y débito, BBVA, Paynet, paysafecard, Banco Azteca, Santander, SPEI y OXXO.



Cómo apostar en Codere en dispositivos móviles



La aplicación oficial de Codere es de descarga gratuita y funciona en iOS y Android. Para apostar desde el teléfono inteligente o tablet, lo primero que debes hacer es descargar la app Codere en tu dispositivo móvil y luego iniciar sesión o completar tu registro. Al igual que en otras casas de apuestas, todas las funciones de la web están habilitadas para la aplicación, así como para la versión móvil que no requiere de software extra.



Soporte para dudas y consultas



El servicio al cliente de Codere México es realmente muy bueno, con respuestas a cualquier hora del día. Por medio del chat en línea, haciendo llamadas gratuitas al número 8002274667, enviando un correo electrónico a la dirección apuestas@codere.mx, o incluso por vía WhatsApp al número +52 56 2573 2721, en un horario de lunes a domingo de 9:00 am a 10:00 pm. También puedes encontrar solución en la sección de ayuda, otra característica habitual de las casas de apuestas.



• Gran cantidad de deportes más allá de futbol

• Cashout y constructor de apuestas personalizadas



Bodog cuenta con una licencia expedida por la Autoridad de Juego de Curazao, la cual le confiere transparencia para que los usuarios puedan apostar y realizar pagos con tranquilidad. Destaca frente a otras casas de apuestas por tener una selección bastante extensa y funciones especiales para una experiencia diferente al apostar en línea.



Depósitos y retiros en Bodog México



Tienes una interesante lista de métodos de depósito, tales como Visa, Mastercard, Amex, Banorte, Banco Azteca, BBVA, SPEI, Bitcoin, Tether USDT, Litecoin, Ethereum, AstroPay y Voucher. Para depositar debes dirigirte a la sección de depósitos, realizar el ingreso, completar los datos y confirmar la operación. En cuanto a los retiros, el paso a paso es similar, recordando que en algunos casos debes enviar documentos de validación como sucede en la mayoría de las casas de apuestas seguras.



Funciones para dispositivos móviles



Bodog es una de las casas de apuestas que no dispone de una aplicación dedicada. Sin embargo, la versión móvil está configurada para funcionar en cualquier celular o tableta. Los contenidos se adaptan al tamaño de la pantalla y podrás disfrutar de los mismos servicios que desde el sitio web, como registrarse, apostar, realizar depósitos y retiros, seguir los partidos, consultar a la atención al cliente, ver las estadísticas, entre otros.



Atención al cliente de Bodog



En la sección de ayuda podrás consultar y aclarar tus dudas sobre cuestiones de las casas de apuestas, en apartados como “Mi cuenta”, “seguridad”, “depósito y retiro”, o introduciendo el término de tu inquietud en el buscador y descubriendo las preguntas frecuentes sobre temas de gran interés. Si esto no es suficiente, también puedes enviar un correo electrónico a soporte@bodog.com o iniciar el chat en línea con un representante.



Registrarse en Bodog



Betway (www.betway.mx) – Streaming de eventos en vivo

• Streaming de video disponible para momios en vivo

• Función de cashout para gran parte del catálogo



Betway es una de las casas de apuestas con presencia en diferentes regiones y en México cuenta con licencia SEGOB para presentar un servicio especializado en muchos rubros. El menú es muy amplio, con alrededor de 30 deportes diferentes que abarcan docenas de torneos y miles de apuestas con momios mejorados, bonos flexibles y otros beneficios.



Recargas y reintegros en Betway



Como suele suceder en las casas de apuestas más destacadas, aquí puedes utilizar una variedad de métodos de pago que incluyen tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard, PayCash, ToditoCash, OXXO y SPEI. Al igual que en otros segmentos de esta plataforma, se nota un servicio adaptado al público mexicano que otorga muchas facilidades a los usuarios.



Acceso para smartphones y tabletas



Este operador dispone de su propia aplicación móvil gratuita para dispositivos iOS y Android, la cual tiene un acceso completo a la cuenta y puedes descargar a través de Google Play o vía la App Store. Adicional a la app móvil Betway, si no quieres ocupar tu almacenamiento con ninguna instalación, podrás usar la versión móvil completamente responsiva como ocurre con otras casas de apuestas.



Comunicación y asistencia de Betway MX



Esta plataforma presenta a sus usuarios diferentes canales de contacto, que incluyen el correo electrónico contacto@betway.mx y el chat en vivo, con representantes que dan respuestas de manera eficiente. Similar a otras casas de apuestas, la sección de ayuda de Betway México es bastante útil, con muchos detalles relevantes sobre funciones y herramientas.



Registrarse en Betway



Rivalo (www.rivalo.com) – Recompensas con el club VIP de apuestas

• Excelente servicio de estadísticas prepartido y en vivo

• Programa de beneficios para los apostadores más activos



Otra de las casas de apuestas de México más recomendables es Rivalo, con licencia de Curazao. Este sitio llega a México en el 2018, ofreciendo una gran variedad de opciones para apostar en distintos deportes, incluidas las apuestas en directo. Su interfaz destaca por un enfoque simple que facilita las cosas a los usuarios, especialmente para los principiantes.



Retiros y depósitos en Rivalo México



Parecido a las demás casas de apuestas, para recargar fondos solo necesitas pulsar la opción "Depositar", seleccionando el método disponible (entre ellos, Visa y Mastercard, paysafecard, OXXO, Bitcoin, NETELLER, Skrill, ecoPayz, Todito Cash y transferencias bancarias). Luego, debes elegir la cantidad y finalmente hacer clic en el ícono “depositar”, con un mínimo de 100 MXN. En cuanto al retiro de los fondos, deben estar los documentos validados en la cuenta para poder procesarse.



Versión móvil para múltiples dispositivos



Con el sitio móvil de este operador, puedes ingresar a la plataforma desde cualquier sistema Android o iOS. Proporciona un acceso muy eficiente ya sea desde smartphones, tablets e incluso SmartTV, debido a que, al ser responsiva, se adapta muy bien a las pantallas de los dispositivos móviles, permitiendo una carga rápida y una sencilla navegación por todos los apartados de la paginas de apuestas.



Disponibilidad de servicio al cliente Rivalo



En la sección de Rivalo Ayuda tendrás la posibilidad de encontrar respuestas a tus dudas, mediante el buscador o los apartados de preguntas frecuentes, glosario de apuestas deportivas, términos y condiciones y qué hay de nuevo. Al igual que otras casas de apuestas mexicanas, también tienes soporte 24/7 mediante un formulario web, correo electrónico, redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube y Twitter) y chat en español.



Registrarse en Rivalo



Cómo identificar la mejor casa de apuestas en Mexico



Elegir una casa de apuesta no es tarea fácil, debido a que hay numerosas opciones en el mercado. Con el objetivo de simplificarte esta, nos hemos encargado de realizar una búsqueda exhaustiva sobre las casas de apuestas más importantes de México, comprobando cada una de sus funciones, servicios y herramientas, para asegurarnos que operan de manera eficiente.



No solo te mostramos las paginas de apuestas más seguras y completas, sino que resaltamos los puntos más relevantes de cada operador, para que puedas escoger el sitio que más les llame la atención para tus momios en línea. Para algunos usuarios, será importante encontrar ofertas y promociones, mientras que para otros la prioridad será tener métodos de pago específicos. Todo esto sin dejar de lado el catálogo de eventos deportivos y las opciones para apostar online que vienen en el boleto de apuesta. En este sentido, cuando evaluamos las casas de apuestas, comprobamos las siguientes características:



• Licencia operativa

• Bonos y promociones

• Métodos de pago

• Selección de deportes

• Mercados y tipos de apuestas

• Apuestas en directo

• Apuestas móviles

• Atención al cliente

• Seguridad de las casas de apuestas

• Calidad del sitio



Paginas de apuestas – Bonos y promociones



Las ofertas de las paginas de apuestas son un punto esencial para muchos jugadores, ya que hacen posible contar con más fondos en la cuenta, extender la experiencia de juego, apostar con menos riesgo o disfrutar de recompensas por su actividad. Prácticamente todas las mejores casas de apuestas suelen tener promociones, aunque puede haber diferencias entre unas y otras.



El bono de bienvenida para nuevos usuarios es una de las ofertas más habituales de las casas de apuestas, pero no la única. Otras promociones populares son las apuestas gratuitas, las cuotas mejoradas, los bonos por depósito, los bonos de apuestas combinadas y los programas de lealtad o clubes VIP.



Casas de apuestas con bono de bienvenida



Bet365



Uno de los aspectos que hace destacar a bet365 México por encima de otras casas de apuestas es su nutrida sección de promociones. No solo dispone de una excelente promoción de bienvenida, sino de otras ofertas para usuarios ya registrados. Por lo tanto, podrás disponer de más fondos y nuevas oportunidades para apostar en línea.



Bono de bienvenida de bet365



La oferta de bienvenida de bet365 México te brinda apuestas gratis por la misma cantidad depositada. Puedes recibir bonos de apuesta, el cual puede ser solicitado después de realizar un depósito elegible. Así como en otras casas de apuestas, hay términos para considerar. Por ejemplo, para poder liberar los fondos relacionados con esta bonificación, , debes cumplir ciertos requisitos de momios.



Otras promociones para clientes



Las casas de apuestas suelen incentivar la actividad de sus jugadores y bet365 no es la excepción. Algunas de las ofertas permanentes que podrás encontrar son aumento de apuesta, aumento de Parlay Multideporte, pago anticipado para fútbol, beisbol, baloncesto y otros deportes, garantía por sustitución y más. Sin lugar a dudas, podemos decir que este operador internacional cuenta con una de las listas de bonificaciones más llamativas entre las casas de apuestas mexicanas.



Bumbet



Aunque esta casa de apuesta no dispone de un amplio catálogo de bonos y promociones, se asegura de ofrecerle a los usuarios una oferta de bienvenida atractiva al momento de realizar el primer depósito y de la opción de cash out, las cuales pueden resultar suficientes para sacarle mayor provecho a las apuestas deportivas.



Bumbet bonus de bienvenida



El bono de bienvenida de Bumbet para deportes es del 50% hasta USD 20. El total del valor del bonus más el monto del depósito deberá ser apostado mínimo 7 veces, al momento de solicitar un retiro para estos fondos. Para cumplir con dicho rollover, como en otras casas de apuestas se tomará en cuenta el valor menor entre lo arriesgado y las ganancias obtenidas por cada apuesta, en un plazo de 30 días.



Más ofertas para apostar online



Adicional al bono de bienvenida, este sitio dispone de la opción de cash out, que se encuentra disponible para los mercados 1x2 en fútbol, tenis, fútbol americano, boxeo, basquetbol, criquet, snooker, voleibol, hockey, baseball o e-Sports podrás asegurar un porcentaje de tu apuesta inicial. Debes tomar en consideración que las apuestas cerradas mediante cash out, así como en otras casas de apuestas, no contarán para cumplir con los requisitos de rollover del bono de bienvenida mencionado.



22bet



Entre las mejores casas de apuestas, 22bet México sobresale por su amplio repertorio de promociones deportivas. Los beneficios para los clientes de apuestas online no solo giran en torno a la oferta de bienvenida, sino también otras “promos” específicas para diferentes disciplinas deportivas, incluyendo ofertas para cuando lleves una muy mala racha.



Bonificación de bienvenida 22bet



Con el bono de bienvenida de 22bet, podrás recibir un 100% del primer depósito hasta 2300 MXN, con un depósito mínimo 20 MXN. Para poder liberar el bono debes apostar 5 veces el monto en apuestas combinadas, con mínimo 3 selecciones a momios de al menos 1.4 y en un plazo más bajo que otras casas de apuestas de 7 días para cumplir con estos requisitos.



Gran variedad de bonos y promociones



El segmento de ofertas de 22bet es muy interesante y quizás sea la mejor casa de apuestas en este sentido, ya que incluye diferentes tipos y modalidades. Por ejemplo, la bonificación por depósitos semanales, el reembolso por una serie de apuestas perdidas, la promoción de BET BOOSTER y la oferta de vender el boleto de apuestas. Hay muchos otros bonos y beneficios que suelen aparecer para eventos deportivos específicos, así que vale la pena checar la página regularmente.



Codere



El apartado de promociones de Codere es realmente impresionante, puesto que ofrece un excelente bono de bienvenida que premia los primeros tres depósitos, algo que sobresale en comparación con casas de apuestas. También brinda la oportunidad de sacarle provecho a otras ofertas interesantes, con lo cual los jugadores siempre tendrán algún beneficio o bonificación.



Nuevo bono de bienvenida Codere



La oferta de bienvenida de Codere MX es una de sus características que la distinguen de otras casas de apuestas, puesto que recibirás hasta 5000 MXN con los primeros tres depósitos: un bono del 100% hasta 2000 MXN para el primer depósito, un bono del 50% hasta 1000 MXN por el segundo depósito y un bono del 70% hasta 2000 MXN para el tercer depósito. El depósito mínimo es de 200 MXN y el rollover es de 30 veces.



Ofertas para usuarios registrados



Las promociones de Codere no se terminan con el bono de bienvenida, ya que es una sección que sobresale entre las casas de apuestas. Algunas ofertas son el “Parlay deportes”, el “jueves feliz” para recibir hasta 600 MXN, “Vuela con Codere” y una serie de bonificaciones especializadas para diferentes deportes. Por ejemplo, empate de oro, bonos MLB y LMB, promoción para los partidos de Rayados de monterrey, ofertas de fútbol americano y bonificaciones de futbol mexicano, entre otras.



Bodog



Al igual que otras casas de apuestas de prestigio, Bodog México dispone de una categoría de ofertas bastante aceptable, las cuales se van actualizando regularmente. No solo ofrece un bono de bienvenida para clientes nuevos, sino también otras promociones para apostantes permanentes, incluidos el cashback para recuperar fondos en caso de pérdidas.



Welcome bonus de apuestas deportivas



En Bodog, con tu primer depósito puedes obtener la bonificación de bienvenida del 100% sobre el valor depositado hasta 30 USD. Así como ocurre en otras casas de apuestas, es importante checar las condiciones de uso de esta oferta. Por ejemplo, un rollover de 7x (bastante bajo en comparación con otras ofertas de bienvenida para deportes) o el hecho de que hay algunos métodos de pago que no aplican para activar este bono.



Cashback y otras promociones Bodog



Otra de las ofertas disponibles es el famoso cashback, el cual ofrece hasta un 85% de reembolso al perder una apuesta combinada por un solo evento (con un máximo de 100 USD por semana). También encontrarás la promoción de “El Batacazo” que otorga un bono de 100 USD por semana realizando una apuesta simple en Sports, así como el bono de 50% hasta 25 USD por depositar en criptomonedas, algo no tan habitual en otras casas de apuestas.



Betway



En esta plataforma las promociones son variadas, destacando sobre todo por el sistema de bonos flexibles con un formato muy diferente con respecto a otras casas de apuestas. Aparte de esto, podrás aprovechar la oferta de mercados con momios especiales o Betway Boost, así como el generoso bono de bienvenida y otras promociones ocasionales.



Bono extra con tu primer depósito



El bono de bienvenida de Betway es del 100% del primer depósito hasta 4000 MXN, con un depósito mínimo de 250 MXN. Su rollover es 8 veces, el cual debe ser utilizado en un plazo de 7 días. La principal diferencia en comparación con otras casas de apuestas es que, al ser un “bono flexible”, el operador te permite retirar fondos en cualquier momento cumpliendo con algunos términos.



Betway boost, flexi-bonus y más



Dentro de las promociones disponibles podrás encontrar la “devolución especial” de hasta 3.000 MXN sin rollover, “El primer gol gana” y los llamados “Betway Boost” (mercados con momios especiales). Este último es un recurso muy popular entre los usuarios, ya que no es habitual encontrarlo en otras casas de apuestas y ofrece excelentes oportunidades en caso de victorias, siempre con cuotas elevadas para eventos preseleccionados.



Rivalo



A diferencia de otras casas de apuestas, este operador ha tomado la decisión no ofrecer una nutrida sección de ofertas y promociones. La empresa prefiere enfocarse principalmente en cuotas destacadas y bonificaciones ocasionales. Para conocer estas “promos”, debes prestar atención a las comunicaciones que llegan a tu email o las publicaciones en redes sociales.



Promoción de bienvenida



A diferencia de las casas de apuestas de nuestro ranking, en Rivalo no existe una oferta de bienvenida tradicional cuando los usuarios se quieren dar de alta como nuevos clientes. Esto claramente podría parecer un punto desfavorable del operador con respecto a otras casas de apuestas de México. No obstante, prescindir de esto permite un enfoque en otras promociones especializadas y momios mejorados para muchos mercados



Rivalo combi boost y otras ofertas



Una de las ofertas permanentes que destaca a Rivalo con respecto a otras casas de apuestas es la famosa “Combi Bono”, con la que puedes ganar hasta un 25% extra sobre tus ganancias en apuestas combinadas. Adicionalmente, también puedes sacarle provecho a la promoción “Rivalidades”, con la puedes obtener recompensas por las mayores rivalidades del fútbol en el mundo. Recuerda checar la página de promociones de esta y otras casas de apuestas para ver las ofertas a tu alcance.



Apuestas deportivas populares



Las casas de apuestas ofrecen un amplio repertorio de deportes para explorar en busca de los mejores momios. La disponibilidad de disciplinas y competiciones puede variar dependiendo del enfoque de las casas de apuestas, aunque la mayoría de los operadores presenta eventos de futbol, tenis, baloncesto, béisbol, futbol americano, boxeo, MMA, automovilismo, y golf, entre otros.



Algunas casas de apuestas dan mayor relevancia a ciertos deportes, con lo cual encontrarás más eventos y mercados para elegir. De igual manera, ciertos deportes más especializados pueden aparecer algunos sitios, pero quizás en otros no. Ejemplos de esto pueden ser las carreras de caballos o los eSports, cuya cobertura depende de cada operador.

Mejor sitio de apuestas de carreras de caballos 22Bet

Apuestas de futbol



El fútbol es el deporte rey en las casas de apuestas en México, las cuales ofrecen un extenso catálogo de los eventos más populares como Liga MX, Liga de Expansión, Liga de Campeones, Copa Libertadores, ligas europeas y torneos internacionales como Copa Oro, Copa América y Copa del Mundo. Este segmento ofrece múltiples mercados en las casas de apuestas, que van más allá del resultado final. Es posible encontrar decenas (incluso, cientos) de mercados de futbol para los partidos más relevantes.



Apostar en baloncesto



El básquetbol es otro de los grandes favoritos en México, por lo que la mayoría de las casas de apuestas lo incluyen en su menú con las competiciones más destacadas, tales como NBA, la Euroliga y la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional (LNBP). Algunos de los principales mercados de baloncesto en las casas de apuestas de México, son el resultado del partido, hándicap, totales de puntos y apuestas en cuartos o mitades, además de player props para apuestas personalizadas.



Apuestas deportivas de tenis



Muchos jugadores mexicanos son asiduos de los eventos de tenis, por lo que las casas de apuestas hacen un seguimiento especial cada semana. Las competiciones que nunca faltan son los Grand Slams, los torneos ATP y WTA, la Copa Davis y Copa Federación. ¡Incluso es posible encontrar torneos Challengers y eventos menores de muchos rincones del planeta! Los mercados de tenis más habituales en las casas de apuestas son ganador del partido, hándicap, total de juegos y apuestas en sets.



Apuestas en línea de Formula 1



Las apuestas de automovilismo son populares en las casas de apuestas de México, sobre todo por la presencia de pilotos mexicanos en las categorías más importantes y muchos eventos que se llevan a cabo en territorio nacional. Entre la amplia variedad de mercados disponibles de Fórmula 1 y otros eventos de motor en las distintas casas de apuestas tenemos el ganador de la carrera, pole position, podio, mejor vuelta y duelos entre pilotos.



Otras actividades para apostar online



En las casas de apuestas de México existen segmentos que también son relevantes más allá de los deportes tradicionales. Por un lado, las apuestas de eSports. Las competencias de videojuegos en las casas de apuestas son muy variadas, incluyendo League of Legends, Dota 2, CS: GO, Overwatch y Valorant, incluso con muchos eventos para apostar en vivo y con transmisión de video.



Los deportes virtuales de las casas de apuestas son otro segmento interesante, con eventos en entornos virtuales con un software especializado. Estos han experimentado un gran crecimiento al ofrecer entretenimiento en línea y la posibilidad de apostar online en cualquier momento, especialmente cuando no hay un evento deportivo tradicional disponible.



La mayoría de las casas de apuestas no se limitan solo a deportes, sino que también incluyen apuestas especiales o de novedad. Estas son las apuestas para eventos no deportivos, más relacionados con eventos políticos o cultura popular. Aquí podemos mencionar eventos de WWE, elecciones presidenciales, pronósticos del clima o noticias financieras.



Mejores casas de apuestas de futbol



Si hablamos de disciplinas deportivas, el futbol es uno de los destinos más buscados en las mejores casas de apuestas México. Esto significa que verás una amplia variedad de mercados para apostar, tales como 1X2, resultado al mediotiempo, altas/bajas de goles, total de tarjetas/tiros de esquina, hándicap, hándicap asiático, resultado al descanso/final y más. Para atraer a los usuarios, todas las aspirantes a ser la mejor casa de apuestas ofrecen cuotas altamente competitivas, promociones atractivas y herramientas adicionales.



Los usuarios de las casas de apuestas pueden apostar en Liga MX, así como también en partidos de Liga de Expansión y toda la actividad de la Selección Mexicana. De igual forma, el menú contempla competiciones internacionales como la Champions League, La Liga, Premier League, Serie A y mucho más. También es importante indicar que las casas de apuestas mexicanas ofrecen apuestas en vivo durante los partidos de fútbol de muchos torneos, así como la opción de ver transmisiones en vivo para ciertos eventos.



Leyes y regulaciones sobre apuestas deportivas



Conocer detalles del marco legal que permite el funcionamiento de las casas de apuestas es fundamental para una actividad confiable y segura en todo momento. En el caso de México, hay regulaciones para la responsabilidad y el control financiero de los operadores para garantizar una experiencia tranquila para los clientes.



Las casas de apuestas mexicanas están reguladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual establece que las apuestas deportivas son legales. La Secretaría de Gobernación es la institución nacional que controla y regula las actividades de una casa de apuesta. Sin embargo, también existen instituciones de otros países que tienen un rol similar y que emiten licencias operativas para las paginas de apuestas internacionales.



Algunas de las entidades reguladoras de las casas de apuestas de mayor prestigio son Curazao eGaming, Comisión de Juego del Reino Unido y las autoridades de Malta, Gibraltar o Panamá. Por último, es importante aclarar que todo el tema de impuestos de las casas de apuestas de México está incluido en el servicio de los operadores. Es decir, no tienes que preocuparte por esto en tu actividad. En caso de ser necesario, la casa de apuesta te contactará con todo lo requerido.



Preguntas frecuentes



¿Cómo funcionan las casas de apuestas deportivas?



Las casas de apuestas establecen cuotas para diferentes mercados de los eventos deportivos. Para apostar en línea, solo debes seleccionar un momio que te interese para crear tu boleto, ya sea con una sola selección (apuesta simple) o con varias selecciones (apuestas combinadas o de sistema). Si aciertas tu pronóstico, tus ganancias pasarán a los fondos de la cuenta.



¿Cuál es la mejor casa de apuestas en México?



Definir cuáles son las mejores casas de apuestas de México dependerá de cada persona o usuario. Eso sí, hay criterios esenciales que un operador debe cumplir para que el servicio sea de calidad. Según nuestra búsqueda exhaustiva y comprobación de las casas de apuestas más completas y seguras de México, nos complace indicar que todas las plataformas incluidas en nuestro ranking cumplen con excelentes estándares de calidad, seguridad y soporte.



¿Es legal apostar en México?



Sí, en México es completamente legal utilizar las casas de apuestas, siempre y cuando se trate de personas mayores de 18 años. La legalidad de las apuestas online en las casas de apuestas de México está respaldada por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y reguladas por la Secretaría de Gobernación. Los sitios legales pueden tener licencia de SEGOB o de otras entidades internacionales reconocidas.



¿Qué deportes puedo apostar en las casas de apuestas?



La lista de disciplinas deportivas que se puede encontrar en las diferentes casas de apuestas de México es grande. No obstante, en la mayoría de las casas de apuestas siempre hay deportes favoritos que disponen de una mayor cantidad de torneos, mercados y promociones, tales como fútbol, tenis, futbol americano, baloncesto, béisbol, boxeo y Fórmula 1 o UFC.