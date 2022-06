Casa Blanca responde a AMLO y afirma que "dictadores" no deben ser invitados a la Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el anuncio del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de que no asistirá a la Cumbre de las Américas, porque no fueron invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua, la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó que "no creemos que los dictadores deban ser invitados".

En conferencia de prensa, Karine Jean-Pierre, la nueva vocera de la Casa Blanca, dijo que "hemos tenido conversaciones francas con el presidente López Obrador, así como con otros socios regionales, por más de un mes, respecto del tema de las invitaciones a la cumbre".

Jean-Pierre reconoció que hay una "amplia variedad de puntos de vista sobre este asunto en nuestro hemisferio, así como en Estados Unidos". Sin embargo, justificó la decisión del presidente Joe Biden de mantener la negativa a invitar a los países mencionados porque "la posición principal del presidente es que no creemos que los dictadores deban ser invitados".

Te puede interesar: EU "entiende" la posición de México en la Cumbre de las Américas tras el boicot: Departamento de Estado

"Dictadores no deben ser invitados", responde Casa Blanca a AMLO

López Obrador dijo que no asistirá porque no es una Cumbre de las Américas si se excluye a países del hemisferio. Sin embargo, en su representación acudirá el canciller Marcelo Ebrard. Aunque la cumbre arrancó hoy, hasta el miércoles comenzarán las reuniones de jefes de Estado y de gobierno. Está previsto que el evento concluya el viernes.

Esperamos recibir al canciller Ebrard como representante mexicano. Y damos la bienvenida a la significativa contribución de México a la cumbre".

Biden recibirá a AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller en EU en julio

Jean-Pierre confirmó además que en julio el presidente Biden y su esposa, la primera dama Jill Biden, recibirán a López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, para una visita bilateral. "En esa reunión, los presidentes Biden y Obrador tendrán la oportunidad de avanzar el trabajo de la cumbre".

En otra conferencia con medios, un alto funcionario de la Casa Blanca insistió en que México estará "plenamente representado" en la cumbre por Ebrard. Reconoció que hubo un "desacuerdo" por el tema de los invitados, pero añadió que "seguimos comprometidos a trabajar constructivamente".

Finalmente, subrayó que el presidente Biden "respeta a México y a su presidente".