Cartilla del Servicio Militar: Requisitos, procedimiento y qué pasa si no la libero

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cartilla del Servicio Militar Nacional (CSMN) es un documento de identificación expedida a los mexicanos en edad militar, que están obligados a cumplir, ya sea como “encuadrados” o “a disponibilidad”, en los diversos centros de adiestramiento.

El Artículo 1º de la Ley del Servicio Militar Nacional (LSMN) declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, entre los 18 y 40 años de edad, existiendo la posibilidad de efectuarlo en el extranjero.

Este es un trámite que todos los hombres mexicanos deberían cumplir, y cuyo trámite inicia antes de cumplir los 18 años de edad.

Trámite de liberación de la Cartilla del Servicio Militar. Foto: Archivo GH

Expedición por primera vez (procedimiento ordinario)

El día de la cita, el interesado debe comparecer personalmente con los siguientes documentos (original y una copia):

Copia certificada del acta de nacimiento expedida por oficina del Registro Civil mexicano, por Oficina Consular o en papel bond vía la página de gob.mx, con los datos legibles y correctos, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones.

con los datos legibles y correctos, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones. Comprobante de domicilio en el extranjero por medio de recibos de renta, servicios públicos, certificado de estudios, comprobantes de seguro social, recibo de pago de impuestos u otros documentos en donde se pueda establecer que el interesado permanecerá en el extranjero por un año como mínimo.

Identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte, credencia para votar IFE o INE, licencia de conducir de México con firma, cédula profesional, certificado de estudios).

Comprobante del grado máximo de estudios (certificado de primaria, secundaria, preparatoria, etc.).

Clave Única del Registro de Población (CURP).

La digitalización de los documentos mencionados anteriormente debe enviarse a docmon01@sre.gob.mx.

Proceso de verificación y entrega de cartilla

Los documentos serán verificados para su autorización, después se acordará una cita para proceder con el registro.

Ese mismo día, le será tomada la fotografía de la cartilla de manera digital, por lo que se le solicita al interesado presentarse con camisa blanca, peinado hacia atrás, con las patillas recortadas, bigote recortado a la altura del labio superior, sin barba, gorra, sombrero, lentes, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones (piercing), etcétera.

La Secretaría de la Defensa Nacional remitirá la cartilla y su hoja de liberación en un periodo aproximado de dos años.

La cartilla le será entregada al interesado en la oficina consular donde realizó el trámite.

Procedimiento de excepción (al contar con otra nacionalidad, ser mayor de 40 años, ser ministro de culto religioso o menonita)

Adicional a los requisitos señalados en el procedimiento ordinario, se debe cumplir con lo siguiente:

Llenar el formato universal para trámites del SMN.

para trámites del SMN. Según corresponda, presentar en original y copia el documento que:

a) acredite la otra nacionalidad distinta de la mexicana, ejemplo DNI o Pasaporte Canadiense o de otro país;

b) documento legal que acredite la calidad de ministro de culto expedido por la asociación religiosa a que pertenezcan; o

c) certificado que acredite ser menonita.

Cuatro fotografías a color con fondo blanco, de las medidas de pasaporte mexicano (4.5x3.5).

Es necesario que vengan con la frente descubierta y con el cabello corto, sin barba, sin patilla, sin adornos de ninguna especie, sin lentes, si usa bigote, éste deberá estar rasurado.

Reposición de la CSMN por robo, extravío o se encuentre mutilada

Los mexicanos que hubieran perdido su CSMN por robo o extravío, adicional a los requisitos mencionados en el procedimiento ordinario de liberación en el inciso deberán presentar:

Cuatro fotografías a color con fondo blanco, de las medidas de pasaporte mexicano (4.5x3.5). Es necesario que vengan con la frente descubierta y con el cabello corto, sin barba, sin patilla, sin adornos de ninguna especie, sin lentes, si usa bigote, éste deberá estar rasurado.

Copia de la CSMN. En caso de no contar con ella, debe indicar el número de matrícula y especificar la junta de reclutamiento que le expidió la misma.

Llenado de solicitud de reposición.

Pago de derechos en efectivo. Verificar el costo en la sección de Tarifas consulares en la pagina de consulmex.sre.gob.mx

¿Qué pasa si no lo hago?

De forma legal no se establece sanciones penales o administrativas para las personas que no realicen el Servicio Militar o que no liberen su cartilla, pero, se incumpliría con un mandato de la Constitución, y también, tendría consecuencias en cuestiones laborales.

Si se desea trabajar en el gobierno, el no tener este documento podría representar un impedimento para la contratación.

La Ley General del Servicio Militar Nacional, señala que todos los funcionarios federales, estatales y municipales tienen que haber cumplido tienen que haber cumplido con el Servicio Militar Nacional. En caso que no fuera así, serán remitidos con las autoridades correspondientes para que lo hagan.

En el sector privado, no es tan necesario, pero, dependiendo del giro de la empresa, para algunos puestos de trabajo es obligatorio, por ejemplo, para personal de seguridad, custodios de valores, monitoristas para circuito cerrado, guardias, etc.

Además, era necesario tener la cartilla liberada, al momento de salir del país, pues las autoridades de migración la pedían, sin embargo, dicho requisito fue eliminado durante la administración del ex presidente Vicente Fox.

Con información de Dinero en Imagen, sitio web consulmex.gob.mx y gob.mx