Carlos Slim se vuelve tendencia tras anuncio de AztraZeneca sobre haber encontrado la "fórmula ganadora" de la vacuna que producirá México

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Slim se volvió tendencia en redes sociales luego de que la farmacéutica AstraZeneca dijera "haber hallado la fórmula ganadora" contra la Covid-19.

Y es que cabe mencionar que la Fundación Carlos Slim dio a conocer que se alió con AstraZeneca para la producción de la vacuna que contempla 150 millones de dosis sin tener un beneficio económico por esta labor.

Fundación Telmex Telcel y Fundación Inbursa, donaron mil millones de pesos en diversas acciones de salud para apoyar a la población, principalmente para fortalecer las acciones que realiza el personal médico en más de 30 hospitales y desarrolló la infraestructura para la atención de pacientes con Covid-19 en el Centro Banamex.

Hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el acuerdo se gestó en la visita de estado a Washington, DC, en julio pasado. En esa ocasión, al presidente mexicano lo acompañó una delegación de empresarios, entre ellos Carlos Slim, hombre más rico de México y uno de más acaudalados del mundo.

Entonces, contó AMLO, Carlos Slim se le acercó y le consultó sobre esta posibilidad, a lo que el presidente dio luz verde, "como en otras iniciativas".

Hace cuatro días, a través de Marcelo Ebrard, hubo comunicación con Carlos Slim: "Le dijimos a Slim que estábamos de acuerdo", relató AMLO.

Una vacuna "mexicana", gratis y universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la futura vacuna contra el Covid-19 –que se producirá en México- será gratuita, de carácter universal para todos los mexicanos y los más pobres no se van a quedar al final.

“En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar a quien se vacuna o quien no, nosotros para que no haya ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna, no debe haber preocupación para la gente más pobre, tienen garantizada la vacuna no se van a quedar al final, ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres… los adultos mayores, los médicos, las enfermeras”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario destacó que con el acuerdo alcanzado con AstraZeneca, la Universidad de Oxford, la Fundación Carlos Slim, va significar que nuestro país destine menos de los 25 mil millones de la bolsa de 100 mil millones de pesos que ya se tienen destinados en el Presupuesto del próximo año.

El presidente López Obrador aseguró que será hasta el primer trimestre de 2021 cuando se podría disponer de una vacuna contra el Covid-19 por lo que llamó a toda la población a no relajarse y seguir aplicando las medidas sanitarias contra la pandemia.

“Todavía desgraciadamente vamos a seguir padeciendo de la pandemia y necesitamos seguirnos cuidando, esto es muy importante, no es lo mismo cuidarnos sin una esperanza de tener una vacuna, ahora que nos tenemos que seguir cuidando”.

El director ejecutivo de la farmacéutica AstraZeneca, Pascal Soriot, asegura que el laboratorio ha encontrado la "fórmula ganadora" para hacer que su vacuna contra la covid-19 tenga una efectividad a la altura de las de Pfizer/BioNTech, del 95 %, y Moderna, del 94 %.

"Creemos que hemos hallado la fórmula ganadora para alcanzar una efectividad que, tras dos dosis, sea tan alta como todas las demás", explicó Soriot al dominical "Sunday Times" sobre el preparado que su compañía desarrolla junto a la universidad de Oxford.

México ya comenzó a vacunar contra la Covid-19 pero con la vacuna de Pfizer.