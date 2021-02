Carlos Slim lamenta que empresarios no aprobaron el aumento al salario mínimo en 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- El magnate Carlos Slim consideró que fue positivo el aumento al salario mínimo en 2021, pero lamentó que los empresarios no lo hayan aprobado.

El dueño de grupo Carso, en una entrevista que le proporcionó a La Jornada al salir de la reunión con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó la postura que mantuvo la iniciativa privada ante el aumento al salario este año.

Qué bueno que se subió el salario mínimo. Lástima que los empresarios no firmaron, se me hizo una tontería que no estuvieran de acuerdo en conjunto, externó al reaparecer en público tras recuperarse de Covid-19.