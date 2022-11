Carlos Slim dice que no marchará con AMLO porque "ya tiene 82 años"

MÉXICO.- En una entrevista con la prensa, al preguntarle sobre la Marcha del domingo pasado, a favor del INE, Carlos Slim expresó que las marchas forman parte de la democracia y libertad que hay en México.

No obstante, informó que él no formaría parte de la marcha que anunció el presidente López Obrador -la cual tomará lugar el próximo domingo con motivo de sus cuatro años de gobierno- debido a que "ya no aguanto ya a los 82 años".

La entrevista la concedió a los medios que se encontraban fuera del Palacio Nacional, luego de la comida que tuvo con el presidente López Obrador, la cual contó con la asistencia de los expresidentes Felipe González, de España; Ricardo Lagos, de Chile; Leonel Fernández de República Dominicana; y José María Sanguinetti, de Uruguay.

#VIDEO | Carlos Slim dice que no participará en la marcha convocada por AMLO



Esta tarde, el empresario se reunió con el presidente @lopezobrador_ en Palacio Nacional y al ser cuestionado sobre su participación en la marcha dijo: "ya no aguanto a los 82 años".



��@Biankguirre pic.twitter.com/cs1XrRcG8x — LA OCTAVA (@laoctavadigital) November 17, 2022

Así respondió en la entrevista

“Ingeniero, ¿cómo ve esta polarización política, la marcha del domingo pasado, le hace bien al país?, le preguntó un reportero.

Es la democracia y la libertad que hay es muy buena”, expresó.

“¿No acompañaría al Presidente a la marcha del domingo? ¿No participaría usted con ninguno de los dos bandos?”, se le insistió.

Ya no aguanto... ya a los 82 años, no”, dijo mientras se retiraba.

Slim considera que México tiene potencial respecto a su economía

Al abordar el tema de la economía de México, el empresario destacó que el país tiene un gran potencial para seguir creciendo, gracias al T-MEC celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Yo veo que el potencial es enorme, porque el Tratado de comercio con Estados Unidos es muy importante y las oportunidades de tener una gran actividad, ya no maquilando, sino como socios para la exportación es enorme, eso ya está empezando y para los próximos años, 10, 15, 20 años que podríamos estar teniendo muchas empresas”

Te puede interesar: AMLO se reúne con Carlos Slim en Palacio Nacional