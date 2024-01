Carlos Slim: "Cuando la Inteligencia Artificial esté en su punto, el desempleo aumentará"

CDMX .- Carlos Slim enfatizó la importancia del momento actual en México, señalando que el país tiene un camino trazado para una transformación significativa que permitirá alcanzar un crecimiento del 5% en los próximos 10 años.

Durante una conferencia magistral organizada por la Asociación de ex alumnos del ITAM, donde participó como presidente de la Fundación Telmex, Slim abordó temas clave, como la necesidad de romper las barreras del subdesarrollo y mejorar los ingresos de los ciudadanos mexicanos.

En su intervención, el empresario repasó las 41 etapas importantes que ha experimentado México a lo largo de su historia, destacando los 55 años de divisiones desde 1821.

“Soy ingeniero y me ha llamado siempre la atención el espacio y el universo, el origen, y sabemos que todos los planetas por la Ley de Newton es directamente proporcional a la masa, inversamente proporcional al cuadrado y a la distancia tiene una velocidad de escape, y la de México es de 40 mil kilómetros, y la de los hoyos negros son 300 mil kilómetros por segundo”, refirió.

Así como eso, continuó, “he observado que entre los países del mundo cuando llegan por ahí de los 15 mil dólares per cápita, me he planteado que dejan la tracción de la gravedad del subdesarrollo”. Dándole sentido así a la referencia anterior, la cual remitía a la ley de Newton.

Dentro de ese contexto consideró que para llegar al top 7, primero hay que romper esa barrera porque en América Latina lo estaban haciendo algunos países como Chile de manera media o Panamá y Costa Rica.

Para ello, se requiere invertir más y volver a la unidad sin confrontaciones como se vivieron en la primera etapa y durante la Revolución. Trabajar conjuntamente entre nosotros y con Estados Unidos y Canadá.

"Desempleo va a agudizar".

Slim alertó que el desempleo se va a agudizar especialmente con la inteligencia artificial porque cuando ya esté “en su punto”, va a desplazar muchas fuentes de empleo.

El trabajo temporal va a ser importante, aseguró por la situación de EU y China.

Además, consideró relevante que el país tenga rumbo y destinar el 30% del PIB a la inversión, “lo tendríamos que hacer muy rápidamente”.

Pero lo más apremiante para el magnate, es fortalecer el poder adquisitivo de la población, el ingreso, el salario.

“Cuando se habla de igualdad, no se trata de eso, se trata de que haya un nivel mínimo de bienestar, no es que estén iguales ¡en dónde!”, criticó.

Aseguró que todo está trazado y facilitado para una transformación en 10 años con un crecimiento de 5% a 6%, pues México está viviendo un momento importante.

Si bien reconoció lo que se ha hecho con el aumento del salario mínimo, falta más simplificación para el pago de impuestos para evitar planeaciones fiscales.