Carlos Marín sostiene: Padres de desaparecidos de Ayotzinapa deberían pedirle perdón a Jesús Murillo Karam y agradecer a Tomás Zerón

CIUDAD DE MÉXICO.-El periodista de Milenio Carlos Marín sostuvo que los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa debería de perdirle disculpas a Jesús Murillo Karam, ex fiscal de México, y agradecer a Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Sigo pensando lo mismo. Más aún: sostengo y he sugerido en este espacio que los padres también deben agradecer a Tomás Zerón de Lucio (sí, el satanizado, perseguido y prófugo ex director de la Agencia de Investigación Criminal)", dijo.

Marín señaló que la disculpa hacia Zerón debería de ser por que él logró "la recuperación de miles de restos en el río San Juan" que correspondían a los jóvenes normalistas Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

El miserable Carlos Marín

y su epitafio:



¡¡¡Los familiares de los 43 van a tener que pedir perdón a Murillo Karam!!!



Genial cartón del Maestro @Helioflores_mex pic.twitter.com/9MvQaJnq88 — Luis Guillermo Hernández (@luisghernan) August 22, 2022

Asimismo el reportero indicó que los padres de los normalistas "tienen una deuda ética con el ex procurador Murillo Karam".

Reviven video donde defiende a Murillo Karam y le llueven críticas

El viernes se volvió viral el video donde el periodista Carlos Marín dice que los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa deberían pedirle perdón al ex procurador Jesús Murillo Karam por las ofensas a su persona, esto le llovió una fuerte cantidad de críticas.

“Los padres de los 43 debieron irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Karam. Es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México después del asesinato de Colosio”, declaró Marín en un programa organizado por el diario El Universal y Milenio.

Acusó que lo que querían los padres de las víctimas era dañar al ex presidente Enrique Peña Nieto y llevarlo a un tribunal internacional.

Hoy en su informe Alejandro Encinas afirmó: "Fué un crímen de estado en el caso Ayotzinapa".



Carlos Marín: "Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa deben de pedir perdón a Jesús Murillo Karam por tantas ofensas"

RT ��pic.twitter.com/lHSKJlNWfU — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) August 18, 2022

“Lo que quieren es fabricar, porque los muertos son un gran negocio, quieren reivindicar una patraña, el crimen de Estado a manos del ejército y empinar a Peña Nieto en un tribunal internacional”, refirió el reportero.

Esto le valió críticas y de "chayotero" y "vendido" no lo bajaron.