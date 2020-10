Carlos Loret de Mola dice que el candidato de AMLO es Donald Trump y que puede ganar

CIUDAD DE MÉXICO.-El periodista Carlos Loret de Mola revela que Donald Trump es el candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador para ganar la presidencia de los Estados Unidos.

En su columna para El Universal titulada "El candidato de AMLO aún puede ganar", Loret menciona que aunque varias encuestas colocan a Trump con poca posibilidad de reelegirse, recuerda lo que pasó con Hilary Clinton en 2016, donde sucedió lo mismo.

"Hay que hacer memoria: una semana antes de la elección Trump-Hillary de 2016, una encuesta de la Associated Press (AP) ponía a Clinton 14 puntos porcentuales delante de Trump. Y la mismísima mañana de la elección, Five Thirty Eight (que ganó prestigio e influencia por “atinarle” a varias elecciones) decía que la probabilidad de que ganara Hillary era superior al 80%. Ya sabemos que pasó: Trump ganó la elección".

Agrega:

"Claramente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha “votado” por Trump en la elección estadounidense. Sus generosos conceptos sobre el presidente americano los ha usado el republicano hasta en spots dirigidos al público hispano. Trump parece tener el nada despreciable apoyo de más del 30% de este sector de la población".