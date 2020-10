Carlos Loret de Mola dice que cada vez más gente está contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Loret de Mola dice que los grupos que están en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador van creciendo.

Según su columna para El Unviersal, titulada "El peligro de retar a que se junten 100 mil personas…", el periodista indica que el anti-obradorismo está creciendo.

"Últimamente hemos visto que en algunas de sus giras por el país, los recorridos por tierra que hace el presidente han cambiado las porras y las fotos de la gente que lo espera, por manotazos a sus camionetas, reclamos e insultos que para algunos han puesto en entredicho la seguridad de López Obrador".

Agrega:

"De este creciente movimiento anti-AMLO han surgido dos preocupaciones entre los asesores del primer círculo del presidente, según me confían fuentes de alto nivel. La primera es que López Obrador tiene demasiados frentes abiertos y eso complica la gestión de gobierno y vulnera su posición política. La segunda es que crece la presión interna para que las conferencias mañaneras no sean el rosario de ocurrencias presidenciales, sino que se planeen, se defina el mensaje, el objetivo, circulen otras voces para que el primer mandatario no sea el que se desgaste siempre. Pero, según me relatan, el presidente no comparte ninguna de las dos preocupaciones: las considera intrínsecas a su forma de gobierno".

Las declaraciones de Loret de Mola contrastan con algunas encuestas que le dan un aumento en la popularidad de AMLO.

Aprueban 9 de las últimas 10 encuestas gestión de AMLO

En nueve de las últimas diez encuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador registra una mayor aprobación.

Los resultados se difunden a casi una semana de que el mandatario lanzó un reto que consistía en que si hacen una manifestación de cien mil personas en su contra y ve que las encuestas no le favorecen se iba a su rancho en Palenque, Chiapas.

Es decir, prometió que ante tales escenarios renunciaría como Presidente de la República.

De acuerdo con un artículo de la revista Forbes, la tendencia en los resultados recientes de distintas casas encuestadoras indica, por lo menos ahora, que el mandatario se mantendrá en su cargo.

Y es que en nueve de las últimas diez consultas (entre julio y septiembre) tiene mayor aprobación que desaprobación.

Sólo la hecha por GEA-ISA el mes pasado tuvo números adversos para López Obrador (45 contra 47%).

En las restantes de El Financiero, Parametría, El País, Buendía y Laredo, Enkoll, Reforma y El Universal, los números de aprobación superan a los de rechazo hacia la gestión del presidente.

La publicación agrega que hoy el diario El Financiero publicó su más reciente encuesta telefónica en la que la popularidad del político tabasqueño en la que pasó de 59% de opiniones favorables a 62%.

Este hecho fue aprovechado por López Obrador para minimizar las movilizaciones de protesta encabezadas por el Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), durante los últimos fines de semana.

Échenle ganas porque tengo más del 70% de apoyo. A este paso se van a quedar en el Zócalo hasta el 2022. Sólo digo a sus dirigentes que se queden a dormir. Vi algunas imágenes como la de un sacerdote simpatizante de ellos,no llenaron ni la mitad”, cuestionó el presidente.

Últimas 10 encuestas sobre AMLO (Aprobación-Desaprobación)

Julio 2020