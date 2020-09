Carlos Loret de Mola: AMLO quiere que México libre, de Felipe Calderón, sea partido

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Loret de Mola sugiere que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que México Libre, de Felipe Calderón, obtenga el registro como partido político nacional y esté en la boleta electoral del 2021.

En su columna para El Universal titulada "El oscuro deseo del presidente AMLO", el polémico periodista indica que Calderón es el enemigo perfecto para el mandatario, y que no representa ninguna amenza.

“Calderón es para López Obrador el enemigo perfecto: mantiene viva a su tropa, pero no le representa una amenaza. El presidente AMLO sabe que Calderón no puede disputar el 2024, sabe que es un cartucho quemado de la política nacional y sobre todo, sabe que el proceso contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del calderonismo, es letal para el expresidente. Políticamente, en las cortes de Nueva York no está a juicio García Luna: está a juicio Calderón”, escribe.

Agrega:

"Sospecho que la saña con la que el presidente AMLO se mofó de la noticia de la negación del registro a México Libre esconde un profundo deseo de que Calderón siga políticamente vivo".

Por último detalla que México Libre representa un duro golpe para el PAN, que en automático dividiría el voto opositor.

Con 7 votos en contra y cuatro votos a favor, el viernes se le negó el registro como partido político a Libertad y Responsabilidad Democrática.

Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, consejero presidente del INE y consejero, respectivamente, dijeron que votaron por no otorgar el registro.

Córdova señaló que no hay claridad del 8% de los recursos usados durante el proceso.

"Un 8.18% del (financiamiento) no pudo ser identificado, es un monto que no debería llevarnos a otorgar el registro a (Libertad y Responsabilidad Democrática / México Libre)", detalló Córdova.

Por su parte, Murayama agregó:

"(Libertad y Responsabilidad Democrática / México Libre) es uno de los casos en los que hemos identificados que se cae en el supuesto de dificultad para identificar en más del 5% el origen con toda precisión de los recursos del partido".

Ante la negativa, Felipe Calderón dijo que esto no lo va a detener.

"Si querían negarle el registro a @MexLibre_ , señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener".

México Libre puede impugnar la resolución del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si es así, los magistrados tendrán la última palabra.