Carlos Albert califica actitud de Denise Dresser como de una mal nacida y frustrada

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Albert uno de los periodistas de mayor trayectoria en el ámbito deportivo, se lanzó contra la politóloga Denise Dresser en Twitter.

La escritora había puesto un mensjae en redes sociales sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, relacionado a la polémica de desaparecer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

"Según el presidente @lopezobrador_ , si el pueblo no sabe de la existencia de una institución, se justifica destruirla. ¿Está de acuerdo?", fue lo que dijo Dresser y la acompañó con una encuesta.

A eso, Albert le contestó:

"Y esta señora sigue distorcionando noticias e interpretandolas con su ya reconocida mala leche. Su actitud es la de alguien mal nacida y frustrada...pobrecita ... cuánta necesidad de atención.... (sic)".

Dresser estuvo en la polémica por sus dichos sobre el programa Sembrando Vida esta semana.

Y es que la escritora sugirió en un tuit que Macuspana, Tabasco, es emblema del atraso y que el trabajo en el campo no es mejor que lo que hacen los ingenieros y otros profesionistas.

En redes sociales la escritora escribió: "¿Por qué al presidente no parece importarle la movilidad social? ¿Por qué se centra en paliar pobreza pero no crea condiciones para salir de ella? ¿Por que quiere un país de sembradores y no de innovadores/ingenieros/programadores? ¿Por qué su visión no va más allá de Macuspana?".

Estos comentarios de Dresser se dieron luego de que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que su programa Sembrando Vida es capaz de generar más empleos en Veracruz que una armadora de la automotriz Ford.