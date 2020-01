Caravana por la Verdad integra comisión para entregar propuesta a Sánchez Cordero

CIUDAD DE MÉXCO.- El contingente de la Caravana por la Verdad, Justicia y Paz integró una comisión de 10 familiares de víctimas para entregar su propuesta de justicia transicional a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien recibirá a la comitiva en Palacio Nacional.

Se destaca que la acción no es contra ningún gobierno, es para que tanto el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los de todos los estados visibilizar nuevamente el dolor de la patria y se sensibilidad y actúen.



"Si el Presidente, por los motivos que el considere, no va a recibir la marcha, no va a haber conversación con su Gabinete".

Se propuso que en cada comisión participen 5 hombres y 5 mujeres víctimas, de distintas regiones del país y que se integren por víctimas de hechos victimizantes como feminicidio, desplazamiento, desaparición, tortura, y trata.

En la caminata han participado víctimas de Chihuahua (comunidad LeBarón), Veracruz. Guerrero, CDMX. Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Baja California, Morelos, Hidalgo, entre otros estados.No se prevén discursos ni son reuniones de trabajo, sólo se van a entregar los documentos que se han distribuido sobre la propuesta de "verdad, investigación, justicia sanción a los responsables y se termine la impunidad, reparación integral y no repeticion que nadie vuelva a sufrir lo que ustedes han sufrido"."Es un momento de unir esfuerzos porque cada quien desde su acción colectiva e individual queremos que se termine la violencia y se busque y se encuentre a sus seres queridos, se repare a quienes han sufrido la anulación de sus derechos, justicia y vivir en paz", señaló la caravana.