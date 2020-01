Capturan a ocho integrantes del CJNG en Irapuato

Cd. de México.-Ocho presuntos integrantes del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Irapuato, Guanajuato.



La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado detalló que los sujetos fueron detenidos durante un operativo en la Calle Calzada de los Chinacos, en la Colonia Ferrocarriles, tras una denuncia anónima.



Tres de los presuntos criminales son oriundos de Sinaloa, dos de Jalisco, uno del Estado de México, uno de Silao y otro de Irapuato.



Los detenidos son José "N.", de 46 años, quien se identificó como jefe de célula, ex militar y ex integrante de la Agencia Federal de Investigación (AFI).



También Juan "N", de 31 años, ex militar y ex policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; Roberto "N", de 22 años, quien registra 143 ingresos a separos municipales de Jalisco por diversas faltas administrativas; y, Luis o José "N", de 20 años de edad, quien cuenta con un ingreso al penal de Valle de Santiago por el delito de homicidio.





Asimismo, Jesús "N", de 22 años, con domicilio en Silao; Josúe "N", de 21 años, con domicilio en Sinaloa; José "N", de 28, con domicilio en Naucalpan, Estado de México; y Ma. Carmen "N", de 50 años, con domicilio en Irapuato.



Durante la captura también fueron aseguradas varias armas largas y cortas, granadas de fragmentación, decenas de cargadores, cientos de cartuchos de grueso calibre, equipo táctico, vehículos, equipo de radiocomunicación, teléfonos y cartulinas alusivas al crimen organizado.



También se confiscaron un vehículo Jeep Compass 2018 color azul, un Chevrolet Aveo 2018 color gris y un Volkswagen Tiguan 2018 color blanco.



Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.