Captan a oso vagando en calles de Santa Catarina, NL

Monterrey, México.- Un osezno fue visualizado en dos ocasiones distintas, en el municipio de Santa Catarina, sin que pudiera ser capturado por los cuerpos de auxilio que implementaron el operativo en ambos casos.



Gilberto Almaguer, director de Protección Civil de Santa Catarina, informó que el primer reporte se realizó a las 14:00 horas en la zona de valle poniente, en los límites con San Pedro, donde el plantígrado estuvo merodeando por el sector y después regresó a la sierra.



Agregó que unas horas más tarde se realizó otro reporte de avistamiento pero ahora en la Colonia Jesús M. Garza, a unos metros del primer punto donde vecinos reportaron la misma situación, por lo que de nueva cuenta se movilizaron rescatistas municipales y de Protección Civil del estado.



Sin embargo, aunque anduvo por la zona durante algunos minutos, el osezno se internó de nueva cuenta por la sierra y ya no se visualizó.



El director de Protección Civil municipal añadió que el animal no cuenta con chip ni arete de rastreo, por lo que presumen que es uno de las primeras ocasiones en las que se visualiza cerca de zona habitacional y no ha sido capturado con anterioridad.



Los rescatistas municipales continuaron con un operativo de búsqueda.