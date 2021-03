Captan a hombres golpeando con "muro de paz" a policías en Día de la Mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres hombres fueron captado agrediendo a policías con piedras, palos y hasta una de las vallas que conformaron el llamado "muro de paz" de AMLO en Palacio Nacional.

Los elementos policíacos asignados para la marcha del pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, eran todos del sexo femenino y se protegieron con sus escudos ante el lanzamiento de objetos y la agresión mencionada.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Eso no está bien, aquí no hombres", "es la fuerza femenina, no necesitamos a hombres", fueron algunas frases que se escucharon durante la violenta intervención de los hombres, a quienes después pedieron que se retiraran de la manifestación.

Ayer, la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México informó que investiga a cuatro hombres detenidos por sus agresiones contra policías y civiles.

Queremos dar cuenta a la ciudadanía sobre los avances de las investigaciones tras agresiones que sufrieron mujeres y hombres policías y civiles durante la realización de la marcha del 8 de marzo. Hay cuatro personas detenidas", anunció el portavoz de la Fiscalía, Ulises Lara López.

Dos servidores públicos con funciones de escoltas, identificados como Edwin “N” y Oscar “N”, fueron detenidos junto con dos pistolas, calibre nueve milímetros, por su probable participación en los delitos de robo, portación de arma de fuego y cohecho pic.twitter.com/FswtodKjDf — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 9, 2021

Según explicó el también coordinador de asesores, dos de los detenidos fueron Edwin "N" y Óscar "N", dos hombres que, según la Fiscalía, portaban dos pistolas de 9 milímetros y fueron captados por cámaras introduciendo dos escudos de policías capitalinas en un vehículo.