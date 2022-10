Captan a diputado de Morena con bolso Louis Vuitton de 50 mil pesos: "Mi compadre me lo trajo de EU"

ESTADO DE MÉXICO.-Ariel Juárez Rodríguez, diputado de Morena del Congreso del Estado de México, fue captado con un bolso Louis Vuitton que presuntamente cuesta aproximadamente 50 mil pesos.

A través de redes sociales se difundió una fotografía en la que el diputado por Cuautitlán está en su curul junto a un colega. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fue el bolso del exclusivo diseñador.

Te puede interesar: Louis Vuitton vende bolsa para heces de perro, tiene un costo de 18 mil pesos

La bolsa del ex presidente municipal de Cuautitlán no está disponible en la actual colección de Louis Vuitton; no obstante, en diversos sitios de internet se pueden encontrar accesorios similares de distintos precios, dependiendo del material y modelo.

SEÑALA QUE BOLSO FUE UN REGALO

Dicha fotografía provocó un debate en redes sociales, donde unos criticaron que el diputado use un artículo de lujo cuando Andrés Manuel López Obrador aconseja llevar una vida modesta.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el uso de esta prenda, Juárez Rodríguez afirmó a El Universal que el bolso es suyo, pero señaló que se lo dieron de regalo de cumpleaños.

Te puede interesar: Santiago Creel arremete contra AMLO: "Tenemos un presidente que miente"

Mi compadre, me lo trajo de Estados Unidos y él lo compró en una tienda de ofertas tipo Ross, por lo que su valor no es de más de 150 a 200 dólares”, aclaró.

Asimismo, el diputado mostró que sus trajes no son de diseñador, sino de la empresa Aldo Conti, donde un traje completo de dos piezas puede adquirirse por dos mil pesos.