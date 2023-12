Capitalinos pasean en Centro Histórico, pese a mala calidad del aire en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Este 25 de diciembre, los habitantes de la Ciudad de México optaron por disfrutar de una agradable caminata por el Centro Histórico, a pesar de la preocupante contaminación, y sus deseos de salud y trabajo durante las festividades decembrinas.

Con gorros de Santa Claus, suéteres navideños y sudaderas, los residentes de la capital se sumaron a la festividad, recorriendo en familia el Centro Histórico y, en particular, el Zócalo Capitalino.

Aunque la verbena navideña organizada por el Gobierno capitalino no estuvo abierta este 25 de diciembre, esto no impidió que los visitantes abarrotaran el corredor peatonal Francisco I. Madero y el Zócalo Capitalino, que permaneció cerrado al tráfico vehicular, aunque no hubo un decreto oficial al respecto.

“Me la estoy pasando súper bien, en familia”, dijo Cristal, quien lucía una diadema navideña y estuvo acompañada de su hija. “Que haya salud, trabajo y pasarla en familia”, sostuvo.

Especial/El Universal.

Zócalo capitalino lució muy familiar

En un recorrido que realizó el diario capitalino El Universal, se observó que los transeúntes aprovecharon el 25 de diciembre para pasear por el zócalo, jugar con inflables, tomarse selfies, o comer un helado.

La mayoría se observó alegre y relajado, pues aún las fiestas decembrinas perdurarán por unos días más.

“Me la estoy pasando muy bien. Aquí con la familia. Tengo muchos deseos, no sabría por dónde comenzar. Pero que se mantenga el tener trabajo y salud, son cosas importantes tener”, concluyó Elisa, quien también paseaba de la mano de su hija de 3 años.