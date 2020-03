Capitalinos dicen que no han entrado en pánico por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.-Para los visitantes de la Cineteca Nacional aún no es momento de extremar precauciones ni entrar en pánico por la llegada del coronavirus a México.

Durante un recorrido realizado por El Universal, fue posible ver a diversas parejas y grupos de jóvenes tomados de la mano o recostados en las áreas verdes para disfrutar del sol, ninguno de ellos portaba cubrebocas ni evitaba el contacto con los demás.

Joel Rosales y Natalia Jiménez acudieron por primera vez a visitar la Cineteca Nacional y explicaron que aunque recuerdan poco cómo se vivió la epidemia del AH1N1 han notado que con el coronavirus la gente no ha entrado en pánico.

"Faltaba poco para que el virus llegara pero sí me causa más tranquilidad saber que no fue a un mexicano a quien le fue detectado y ahora pues hay que tener precauciones de higiene, de salud, de estar chocándose constantemente", dijo Natalia.

Joel coincidió en incrementar cuidados personales pero sin alarmarse en extremo.

"Con el AH1N1 me acuerdo que la gente estaba mucho en pánico y ahorita he visto que se lo toman más a juego, memes, la gente todavía no usa cubrebocas en la calle", comentó.

Natalia explicó que ha recibido "fake news" sobre el coronavirus pero que ha tratado de informarse por la radio o por los comunicados que emite la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Angélica Cardoso también es una joven que ya ha recibido "fakenews" sobre el coronavirus a través de otra de sus amigas que recibió la "alerta" de que el Papa Francisco padece esta enfermedad.

Ella y su amiga Viviana Navarro acostumbran acudir a la Cineteca Nacional al menos dos veces al mes.

Para Viviana, la llegada del coronavirus no provocó una disminución en el número de personas que acuden a la Cineteca mientras que para Angélica, este domingo notó menos usuarios, sin embargo, ninguna de las dos ha notado un cambio en el comportamiento de las personas.

"No he visto nada, ni siquiera he visto gente con cubrebocas o algo así como cuando fue lo de la influenza", dijo Viviana.

Coincidieron en que aún no hay necesidad de salir con cubrebocas sino únicamente de lavarse más las manos o traer gel antibacterial a la mano.