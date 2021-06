Candidato de Morena niega plagio a Molotov: "Solo usé dos palabras de la canción"

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, Arturo Ávila Anaya, señaló que únicamente se utilizaron dos palabras de toda la canción, ante los señalamientos de la banda Molotov en su contra por modificar la canción “Voto Latino” para adaptarla a su campaña.

El abanderado morenista dijo estar muy contento porque el video que grabaron, con el apoyo de músicos locales, hasta la mañana de este martes había logrado 200 mil reproducciones en Facebook.

“Lleva más de 200 mil reproducciones, es un video en donde participan músicos hidrocálidos… Es un cover, se cambiaron las partituras, la letra es completamente distinta, creo que únicamente se utilizan dos palabras de toda la canción”, agregó tras la molestia de Molotov por el supuesto plagio.

El aspirante comentó que su equipo no tiene ningún requerimiento administrativo del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y que no hay demanda todavía. Dijo que es un cover que realizaron artistas locales que no debería pasar a más.

Arturo Ávila comentó que el tema se ha politizado a nivel nacional porque es atractivo. Destacó que su campaña ha sido inspiradora, en la se han visto los contrastes del Aguascalientes bueno, contra el que tiene enormes carencias y necesidades.

Molotov amenaza con demandar

Molotov no tuvo filtros para lanzarse contra el partido político Morena luego de que uno de sus candidatos plagiara una de sus canciones para su campaña política.

Arturo Ávila, candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes por Morena, PT y Nueva Alianza alteró la canción “Voto Latino” de la agrupación de rock para un spot.

“Voto latino de entre las masas, voto latino para la igualdad de razas”, dice la letra original de la canción.