Camillero del Issste renuncia y quema su uniforme porque no lo vacunaron contra el Covid-19

NAYARIT.- Un camillero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Nayarit renunció a su trabajo y quemó su uniforme porque no le aplicaron la vacuna contra el coronavirus.

El trabajador de la salud, denunció que pese a que es parte del personal de la primera línea de batalla contra el Covid-19, no recibió la dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech que está distribuyéndose en el País.

A través de un video difundido en Twitter, el camillero Daniel Guadarrama narró que trabajó por 8 años en el Issste y que estuvo en primera línea de atención a pacientes con coronavirus durante la pandemia, pero no fue candidato para la aplicación de la vacuna.

Estuve trabajando en el ISSSTE más de 8 años. Empecé desde que comenzó lo del Covid-19 con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna, relató.

En el video se observa cómo se quita su uniforme, lo avienta al suelo y le arroja un líquido para incendiarlo, mientras denuncia que no fue valorado el trabajo que desempeñó.

Esto demuestra que la vacuna que llegó a ayer, solo favoreció a unos cuantos y a los familiares de los sindicalizados.

“De ver compañeros ayer que realmente estuvieron en el escritorio y no valoran a uno como suplente. Desde hoy dejo de trabajar en el Issste, me quitó la camisa, porque la verdad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador. Hoy me indignó y me duele demasiado lo que voy hacer”, externó.

En el estado de Nayarit el plan de vacunación arrancó el pasado 13 de enero con 4 mil 875 dosis que fue aplicado entre el personal médico y de enfermería que labora en la primera línea de batalla contra el virus.