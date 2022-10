Camila, la niña que "murió" dos veces: Liberan a 3 médicos implicados en el caso

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Desde aproximadamente las 23:00 horas de la noche de ayer domingo, los tres médicos aparentemente implicados en el caso de Camila, la niña declarada muerta en dos ocasiones, fueron liberados de la prisión preventiva en la que se encontraban para poder llevar a cabo su proceso en libertad, así lo informó Antonio Chalita Manzur, el presidente del Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí.

En una entrevista con el medio El Universal, Chalita Manzur expuso que luego de la audiencia realizada el día de ayer, el juez determinó vincular a proceso a los tres médicos, pero la tipificación del delito cambió de homicidio culposo a homicidio doloso, por lo que podrán continuar en libertad su proceso de investigación.

No se realizó con dolo

Resaltó que durante el proceso de defensa participaron abogados de "Media Legal Center" de manera gratuita y se logró que en vez de que los tres médicos realicen las investigaciones en prisión preventiva, lo puedan hacer en libertad, debido a que la responsabilidad médica que pudiera haber o no, no se realizó con dolo.

Te puede interesar: Camila, la bebé que "murió" dos veces, el caso que estremece SLP; cuando la velaban aun respiraba

Estamos muy contentos por este logro, porque se había vinculado a estos médicos a un proceso de homicidio doloso y nosotros como gremio médico nos manifestamos en contra de esta arbitrariedad y no queremos que jamás vuelva a suceder que a un médico se le procese de esa manera culpándolo por un delito doloso, porque realmente un proceso médico nunca se realiza con dolo", añadió.

Finalmente, el doctor Antonio Chalita Manzur precisó que desde hace cinco días, el Senado de la República autorizó el artículo 420 Bis en la Ley General de Salud, en donde se específica que "el acto médico no puede ser criminalizado y no puede ser penalizado porque no es un acto que se haga de forma dolosa".