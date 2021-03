Calderón y Fox son acusados de violencia de género por Josefina Vázquez Mota

CIUDAD DE MÉXICO.- Josefina Vázquez Mota, actual senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), acusó a los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox de haber cometido violencia de género contra ella cuando fue candidata a la presidencia de la República en 2012, retoma SDP Noticias.

Durante su participación en el foro "Unidas somos más Fuertes", este martes 9 de marzo Vázquez Mota que la noche previa al segundo debate presidencial, en el que coincidió con Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, recibió un correo de Vicente Fox, informa Proceso.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En la misiva, según señala, Fox le comunicó que ya no la acompañaría en el debate debido a que "decidió apoyar a otro candidato -Enrique Peña Nieto-".

"La noche antes del segundo debate presidencial (…) vi que entró un mail de su parte y me emocioné muchísimo porque yo estaba segura que me iba a dar ánimo, aliento (…) Entonces abrí ese mail y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo”.

Josefina apunta que este episodio puede ser calificado como "violencia de género", y un acto que muchas mujeres no harían, pero en cambio sí se lo hacen.

En cuanto al episodio con Felipe Calderón, la ex candidata refirió que ocurrió meses antes del caso con Fox.

Señala que en ese entonces, ella contendía de manera interna por ser la abanderada panista, mientras que Calderón apoyaba a Ernesto Cordero, su secretario de Hacienda.

Vázquez Mota ganó la elección de su partido y con ello fue nombrada la candidata presidencial. Tras ello, al poco tiempo recibió una llamada del esposo de Felipe Calderón en la que le preguntó: "¿cómo te fue?".

‘Gané como 25 estados’.", respondió Vázquez Mota, quien agregó que tras un largo silencio, él le reviró:

"Déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos".