Calderón responde a AMLO sobre García Luna: "El dinero se lo mandan a otro Presidente"

Ciudad de México.- Posterior a la aseveración que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia este jueves donde dictó que Genaro García Luna recibía dinero del narcotráfico, y que este mismo terminaba en los Pinos para Felipe Calderón, el expresidente panista describió las palabras de López Obrador como "mentiras".

A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón respondió a AMLO señalando que parece ser costumbre del presidente decir muchas mentiras día a día, "pero aún así vale la pena recordar que el dinero en efectivo en sobres de papel manila se lo mandan a otro presidente, no a mí", expresó Calderón.



Ya sé que la costumbre que tienen es decir muchas mentiras, todos los días. Pero aún así vale la pena recordar que el dinero en efectivo en sobres de papel manila se lo mandan a otro presidente, no a mí.

La respuesta del expresidente Calderón se da después de que AMLO consideró conveniente se termine el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, en Estados Unidos.



"Lo único que pedimos es que ya no tarden más porque ya queremos saber qué sucedió", dijo el mandatario federal este jueves en su conferencia de prensa, con el propósito de solicitar un proceso de extradición de García Luna una vez resulto su juicio.



Aunque no lo refirió explícitamente, el exmandatario panista (2006-2012) hizo alusión al episodio del hermano del presidente morenista, Pío López Obrador, quien recibió paquetes con dinero en efectivo de David León, presuntamente para reforzar la operación de Morena en Chiapas con miras a la elección de 2018.



Aunque los videos fueron revelados por Latinus en 2020, la grabación data de 2015 según indicó el medio. En la época de esa videograbación David León se desempeñaba como consultor privado y asesor de Comunicación del gobierno de Chiapas. Entonces, Pío era operador de Morena en ese estado.



En la grabación en un restaurante se escucha decir a David León: "Aquí te traigo 400", y le entrega lo que parece ser un sobre.

Otra grabación, también revelada por Latinus, se lleva a cabo en casa del hermano del Presidente (el 26 de junio de 2015), cuando David León lleva una bolsa y le remarca a López Obrador que le entrega "uno", en referencia al dinero, es decir, un millón de pesos.



La mañana de este jueves AMLO exhortó al gobierno de Estados Unidos acelerar el proceso penal de Genaro García Luna, que actualmente está preso en Nueva York por cargos de presuntos nexos con grupos de la delincuencia organizada.



Además, precisó que a su parecer se deben esclarecer puntos clave tras el veredicto de la Corte de Nueva York que enjuiciará a García Luna, y en primer lugar determinar si hay pruebas suficientes para vincular al exsecretario de Seguridad para vincularlo al crimen organizado.

"Primero, si es cierto de que estaba vinculado al narcotráfico, que recibía dinero y que le entregaba dinero a Calderón, o en Los Pinos. Eso es lo primero", dijo AMLO.

"Segundo… Ah, bueno, si no es cierto nada, si le fabricaron el delito y todos son falsos testimonios y no hay pruebas", que se determine quién le fincó responsabilidades, por qué y por órdenes de quién.

Por último, planteó que en caso de que las pruebas no sean fehacientes, se debe determinar hasta dónde llega la responsabilidad de García Luna y si actuó en complicidad con otros funcionarios.