Calderón anuncia libro con frase "las decisiones que nadie quería tomar"

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente Felipe Calderón hizo un nuevo anuncio luego de las recientes polémicas al retomar el tema de su ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, en esta ocasión el ex mandatario no habló sobre si conocía lo que sucedía con su ex colaborador, ahora utilizó sus redes sociales para informar que sigue trabajando en un libro que terminará a finales del presente año.

En la publicación, Calderón Hinojosa adelanta que abordara las decisiones más importantes y difíciles que le han "tocado tomar en la vida pública".

A finales de año terminé un libro sobre las decisiones más importantes y difíciles que me ha tocado tomar en la vida pública. Es una necesaria reflexión sobre lo que significa gobernar. Por la pandemia se pospusieron los trabajos editoriales pero pronto se hará su presentación. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 9, 2020

Añade que se trata de "una reflexión necesaria sobre lo que significa gobernar", además que a causa de la pandemia se tuvieron que posponer los trabajos editoriales, pero pronto lo presentará y ya está en preventa vía Internet.