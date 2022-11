Caen cuatro alcaldes implicados en la "Estafa Hidalguense"

HIDALGO.- La Procuraduría de Justicia de Hidalgo cumplió con cuatro órdenes de aprehensión en contra del mismo número de alcaldes implicados en una red de corrupción que llevaron a cabo la denominada "Estafa hidalguenses".

Se dio a conocer que los ediles arrestados por agentes de la policía investigadora, dependiente de la Procuraduría de Justicia, fueron identificados como Fidel Arce Santander de Epazoyucan, Enrique Cadena de Nopala, Felipe Juárez de Huautla y Elías San Juan de Yahualica.

Te puede interesar: Layda Sansores revela presuntas conversaciones entre Lorenzo Córdova y "Alito" Moreno

Estos presidentes son emanados del PRI a excepción de Nopala que es de Morena. El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia, Santiago Nieto, había precisado que al menos 13 presidentes municipales estaban relacionados en una estafa de aproximadamente 840 millones de pesos a través de la creación de empresas fachadas.

No hay sorpresas

El funcionario indicó que el modelo que utilizaron los ediles fue similar a lo que se generó en el gobierno de Enrique Peña con la "Estará maestra", "Operación zafiro" y "Ciudad negra".

Sobre este tema, el gobernador Julio Menchaca indicó que en este tema no hay sorpresas sino "sorprendidos".

Desde un principio advertimos que en el tema de la estafa se iba a seguir el camino de la ley, debido a que se realizaba la investigación tanto por denuncias de los integrantes de los cabildos y otras por la Contraloría".

Refirió que desde un inicio se advirtió que no habría impunidad y se actuará en contra de todas las personas involucradas, "no importa de quién se trate, ni de qué partido es la lucha contra la corrupción y contra malos servidores públicos". El gobernador dijo que hay más órdenes pendientes; sin embargo, el debido proceso no permite compartir.