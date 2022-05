¿Cada cuánto debes cambiar la esponja para lavar platos?

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Cada cuánto sueles cambiar la esponja para lavar los platos?

Si bien a muchas personas la tarea de lavar los platos no les gusta para nada, hay a otras que sí, sobre todo cuando utilizan una esponja nueva por la sensación y limpieza que brindan.

No obstante, las personas no suelen cambiar la esponja con frecuencia, pues creen que por estar en contacto con jabón la mayor parte del tiempo esto no es necesario porque se mantiene limpia, pero en realidad estos utensilios suelen guardar bacterias que no limpian los trastes del todo, los dejan con mal olor e incluso virus peligrosos.

De acuerdo con El Universal, en México, las personas suelen cambiar sus esponjas o fibras para lavar los platos cada 3 o 4 meses.

¿Cada cuánto debo cambiar la esponja para lavar platos?

Aunque la vida útil de las esponjas para trastes depende de sus materiales y cómo se use, especialistas de la Universidad de Sonora señalan que lo más recomendable es cambiar esta esponja al menos cada 15 días para evitar enfermades o infecciones.

¿Cuándo sé que es momento de cambiar la esponja?

La marca Scotch-Brite dio a conocer algunas señales para saber cuándo necesitas cambiar tu esponja:

La fibra se separa de la esponja.

La esponja ha perdido su color original.

Se ha deformado o se siente muy suave.

Se hacen bolitas o rollitos en la fibra.

Tiene mal olor.

Sensación pegajosa al tocarla.

Tiene puntos negros en la esponja o blancos en la fibra.

Toma en cuenta que los microorganismos comienzan a estar presentes desde el primer uso, pero su concentración más preocupante se da en el primer mes. Debido a esto, la marca de esponjas recomienda que se reemplace mínimo cada 30 días.

¿Qué pasa si lavo los trastes con una esponja vieja?

Sabemos que en ocasiones por falta de tiempo y comodidad continuamos usando las esponjas, aunque ya tienen varios meses porque aún se ven en buen estado, pero ¡cuidado!, según el estudio hecho por la máxima casa de estudios de Sonora, tanto las esponjas como los trapos de cocina guardan millones de bacterias de distintos tipos.

¿Te has preguntado porque los estropajos guardan mal olor en algunas ocasiones? Esto es debido a que por su consistencia porosa y a que en la mayoría del tiempo se mantienen en el agua, funcionan como incubadoras de microorganismos, los cuales hacen que despidan un olor a “humedad” además de otras bacterias peligrosas.

Por su parte, científicos de la Universidad de Justus Liebig de Giessen, Alemania, indicaron que, aunque las esponjas suelen anidar muchas bacterias que causan enfermedades, los estropajos pueden llegar a albergar más bacterias de las que tiene un retrete, además de que al realizar estudios encontraron 5 de los 10 grupos más comunes de bacterias con potencial patógeno listos para provocar infecciones.

¿Cómo cuidar mi esponja para lavar platos?

A continuación, te damos una serie de consejos para que tu esponja para lavar platos dure más tiempo y puedas prevenir bacterias en ella: