"Caciques" dominan universidades públicas, señala AMLO y llama a regreso a clases presenciales

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado hoy desde La Mañanera a que las universidades mexicanas reanuden clases presenciales y señaló que “grupos de poder” controlan las instituciones, donde incluyó a la UNAM, por lo que se necesita "reformar" la administración de estas.

El jefe del Ejecutivo apuntó que los trabajadores y docentes de las universidades están cobrando su sueldo desde “la comodidad de su casa” y destacó que no hay “problemas mayores de contagio” (de Covid-19) desde que las clases presenciales volvieron a ser la modalidad en el nivel básico de educación en México, el pasado 30 de agosto.

"¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué muchas universidades no regresan a clases y escuelas públicas que no están regresando a clases? ¿Por qué razón? “Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo. ¿Nos vamos a acostumbrar a eso? “, cuestionó.

El Presidente recordó que los maestros fueron vacunados con la dosis única de CanSino contra el coronavirus para poder regresar a clases: “Si ya se vacunó a maestros y ya se demostró que no hay riesgos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases?".

“Caciques” dominan universidades

El manejo interno de las universidades preocupó a López Obrador y dijo que la revisión del tema tiene que surgir entre los mismos estudiantes. Consideró necesaria una “reforma” para la renovación del manejo de las universidades públicas.

“Así como existen los líderes charros, ya cada vez menos en los sindicatos, hay caciques que dominan en las universidades. Ellos ponen a los rectores, manejan los presupuestos a sus anchas, que manejan de manera discrecional y tienen mucho poder.

Estudiantes y académicos son los que, cree el Presidente, deben asumir la administración de las universidades como la UNAM y la UDG; los investigadores buscan ser tomados en cuenta.

“El señor (Raúl) Padilla no es el rector, pero es el que domina la Universidad de Guadalajara, para hablar en plata. Pero eso lo deben resolver los mismos universitarios; que se mejore la situación de los maestros de asignatura y que no haya privilegios arriba, que no haya influyentismo, nepotismo, mafias que son las que dominan, para la asignación de cargos académicos”, exhortó.