Cabeza de Vaca acumuló en 4 años 900 millones de pesos, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.- Documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) detallan que el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, amasó una fortuna millonaria de 951 millones de pesos.

La FGR afirma que como mandatario encabezó una organización criminal para lavar dinero a través de contratos públicos otorgados a sus socios.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La Fiscalía, indica que en 2016, el ahora imputado de delincuencia organizada, declaró poseer bienes por 50 millones de pesos.

"Durante el periodo de 2016 a 2019, el investigado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su calidad de Gobernador del estado de Tamaulipas, conformó una organización y diseñó un esquema que fue operado desde el interior del propio gobierno de esa entidad con la intención de beneficiar a familiares y terceros con recursos públicos, a través de licitaciones, para posteriormente dispersarlos a través de personas morales, socios y beneficiarios directos para blanquear dichos recursos", afirma la FGR, según cita Reforma.

Además, la FGR imputa al Gobernador una defraudación al fisco de al menos 6 millones 511 mil 77 pesos.

Seremos respetuosos del proceso de desafuero contra Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será respetuoso del proceso de desafuero que hay contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reitero que su gobierno no fabrica delitos, pero que tampoco será "tapadera" de nadie.

El mandatario federal recordó que fue la Fiscalía General de la República (FGR) quien solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de desafuero contra el mandatario local por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

"Existe la controversia, pero eso lo van a resolver los legisladores, los jueces si una vez que se decida sobre la procedencia del desafuero, si hay elementos para hacerlo, y se decide que haya desafuero, si el expediente se va al congreso local a Tamaulipas y ahí deciden o de manera directa la fiscalía envía el expediente al juez, que es el que va a resolver en definitiva", señaló.

"Nosotros seremos respetuosos de ese procedimiento, lo único que quiero dejar claro -desde el principio lo expresé - que nosotros no fabricamos delitos en contra de nadie, como también no somos tapadera de nadie, no vamos a encubrir a nadie, por eso soy partidario de la transparencia en estos casos, porque eso despeja mucho las dudas", comentó.