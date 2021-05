Cabeza de Vaca: UIF ordena congelar las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas

TAMAULIPAS, México.-Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lograra una orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó en sus redes sociales que ya se ordenó el congelamiento de cuentas de la red de García Cabeza de Vaca.

Santiago Nuñez, titular de la UIF, indicó que habrá cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, puesto que al gobernador de Tamaulipas se le acusa por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En otro mensaje, también señaló que se continuará con las investigaciones correspondientes para determinar si de la red de García Cabeza de Vaca o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita, y expresó que en dado caso, se presentarán las denuncias correspondientes.

Cabeza de Vaca enfrenta orden de aprehensión de FGR; fuero solo lo protege en Tamaulipas

Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) puede solicitar que se gire una orden de aprehensión contra el gobernador, pero solo tendría validez fuera de Tamaulipas.

“El Congreso local puede quitarle o no esa investidura de fuero constitucional local que tiene su ejecutivo. Pero eso no dista de que si hay delitos federales, que en este caso el Ministerio Público Federal a través de la Fiscalía General de la República, tenga delitos fehacientes, puede solicitar la orden de aprehensión [...] eso no le da lugar a violar o a cometer delitos federales en los que no se le pueda sancionar por la conducta ilegal en que incurra”, señaló.