COVID-19 en México: El feliz momento cuando niño de 7 años vence al coronavirus

NAYARIT.-El primer paciente pediátrico ingresado por COVID-19 al Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Bahía de Banderas, Nayarit, fue dado de alta luego de estar internado bajo los cuidados del equipo multidisciplinario de profesionales de la salud durante 12 días.

El director del HGZ No. 33, Roberto Robles Godínez, informó que el menor, de 7 años de edad, fue hospitalizado el pasado 27 de mayo después de presentar neumonía por infección SARS-CoV-2 complicada y otras valoraciones médicas que fueron determinantes para su inmediata atención.

Destacó que luego de evolucionar de manera satisfactoria, el pequeño fue dado de alta y enviado a su domicilio con indicaciones muy precisas de los cuidados con los que deberá continuar. Además, se le hará un seguimiento en casa por el servicio de epidemiología, para evaluarlo hasta su recuperación total.

Al respecto, la madre del niño recuperado mostró su agradecimiento por las atenciones brindadas a su hijo:

Estoy muy contenta porque me lo acaban de dar de alta. Estoy muy agradecida con todo el personal de la clínica 33 de Bahía de Banderas, desde la limpieza, enfermeros, pediatras. Yo estoy muy agradecida con todos, porque lo que hicieron por mi hijo me llega al corazón”.

“Él es mi vida, no tengo palabras, quien es mamá me entiende. Cada palabra que le decían a mi hijo, porque él me dijo que lo trataban muy bien”, expresó.

El día de su alta por mejoría, personal de salud de las diferentes categorías del HGZ No. 33 se reunió para despedir al pequeño con aplausos y mensajes de aliento para su recuperación total.