CDMX no permitirá acceso a vacunación contra Covid-19 en vehículo

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su administración no permitirá la vacunación de personas contra Covid-19 desde el automóvil, como se permite en el Estado de México, Tabasco, Chihuahua, Morelos y Baja California, y a nivel mundial en países como Estados Unidos e Israel, naciones que llevan la delantera a nivel en vacunación.

Al término de una visita a la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, la Jefa de Gobierno de la CDMX ofreció una conferencia de prensa, y consideró que las personas que tienen vehículo deben recibir el mismo trato -de acceso a la salud- que aquellas que no cuentan con uno.

No, nosotros creemos en el derecho a la salud, y el derecho a la salud debe ser igual para todos. No creemos que quien tenga un automóvil deba vacunarse de una manera, y quien no tenga vehículo de otra. Creemos que todos debemos tener el mismo acceso. El que tiene recurso, el que no tiene recurso, y el esquema de vacunación que hemos generado en la ciudad ha sido muy eficiente, muy ágil, y es igual para todos, y eso es una gran virtud, declaró.