CDMX mantiene el naranja; jefa de Gobierno capitalino anuncia medidas restrictivas

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la Ciudad de México decidió mantener el semáforo epidemiológico en naranja al límite del rojo, por segunda semana consecutiva, a pesar del repunte de hospitalizaciones por Covid-19, y revivió el llamado a la población de quedarse en casa si no es necesario salir a las calles.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que habrá nueve medidas, entre ellas, algunas que se retoman como la operación al mínimo de oficinas gubernamentales de atención al público y el home office de empresas privadas, y se refuerzan otras como el QR para detectar casos positivos en el Metro y Metrobús.

Informó que se ampliará, junto con el gobierno federal, la capacidad hospitalaria en 600 camas.

La jefa de Gobierno capitalino, hizo un llamado a la población para que si la gente debe realizar compras navideñas, sólo las haga una persona por familia y si es posible eviten salir.

“Nos unimos al llamado del Presidente, si no tenemos nada importante, no hay que salir, tenemos que guardar sana distancia, comunicarnos por videollamada; no hagamos fiestas ni reuniones con amigos”, expresó, según la publicación de Milenio.