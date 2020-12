CDMX alcanza su pico máximo en hospitalizaciones con 66% de ocupación en camas

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que la capital del país se encuentra al límite de las hospitalizaciones por Covid-19 al superar las personas internadas que se registraron el pasado 22 de mayo que fue de 4 mil 553.



Hoy la Ciudad de México superó con 4 mil 598 hospitalizados el pico máximo de personas internadas que se había registrado en mayo; actualmente hay una ocupación de camas del 66%.



"Estamos justamente en el límite que estuvimos en mayo y, por eso es esta insistencia a la ciudadanía, este llamado, y por eso le llamamos emergencia por Covid-19. En efecto, nos encontramos en esas circunstancia”.



En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que se creció la capacidad hospitalaria que se tenía en mayo en comparación con la situación actual ya que aún se pueden atender a más personas.

“Debemos entrar a un nivel de estabilización y reducción, ¿Cómo lo vamos a lograr? solo con la participación de todos, no es la misma situación que vivíamos en mayo”, dijo.La mandataria local indicó que el crecimiento de casos positivos de coronavirus se debe a que hace un mes hubo un relajamiento social y comenzaron a realizarse fiestas, por lo que se buscará hacer un estudio sobre cuántos casos se pudieron dar Covid-19 antes estas reuniones.“Hay publicaciones científicas de otras ciudades del mundo, justamente es esto lo que generó el incremento en el número de contagios, dada esa información que tenemos es el llamado de quedarnos en casa y sana distancia y a la no realización de fiestas en este periodo, claro sentimos y nos duele que no haya fiestas navideñas”.

Al ser cuestionada sobre el confinamiento que declaró Alemania por la emergencia sanitaria y si la Ciudad de México puede volver a cerrar establecimientos, la mandataria capitalina aseguró que cerrar lugares no detendría los contagios por lo que es necesario realizar pruebas para que se “detenga la cadena de contagios”.“Siempre podemos poner más medidas, (mientras tanto) vamos a ver el resultado de estas pero si se tiene que tomar más medidas vamos a tomar más medidas pero estamos buscando siempre con la ciencia, conciencia y sensibilidad social”, aseguró.