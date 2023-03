CDMX: Vinculan a proceso a pareja que robó a menor hacer 27 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio Martínez y Patricia Velázquez fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición de personas por presuntamente robarse a una menor hace 27 años en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.

En la audiencia, que tuvo lugar en las salas orales de Doctor Lavista, el abogado de los imputados presentó entre las pruebas documentos que acreditaban a la pareja de haber cuidado y dado techo a la menor. Entre estas había una factura de una operación quirúrgica durante un parto que tuvo la víctima, hoy de 30 años y que pudo reencontrarse con su verdadera madre en 2022.

Igualmente se intentó que la pareja no fuera vinculada a proceso utilizando el tema sentimental, pues pagaron la manutención de la víctima durante diferentes etapas de su vida.

Juez los vincula a proceso

Pese a las pruebas presentadas, el juez de control determinó que estas no desacreditaban el delito cometido, pues la desaparición forzada no es un delito que tenga un límite de tiempo para ser juzgado, además de que la víctima tenía derecho a saber quien eran sus verdaderos padres.

Aunado a esto fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria para dar paso a la etapa intermedia.

Por su parte, la defensa presentó a un testigo que declaró que hasta que el caso no fue dado a conocer en los medios de comunicación, la víctima no sabía que no formaba parte de su familia.

No obstante, esto reforzó la teoría del caso que el ministerio público, Luis Trejo, sostuvo ante el juez, donde da crédito de que sí ocultaron a la menor desde 1995.

