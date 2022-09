CDMX: Seis ambulancias son llevadas al corralón tras operativos en la capital

CIUDAD DE MÉXICO: El coordinador del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México, Jesús Manuel García Ortegón, dio a conocer que desde el pasado 22 de agosto hasta el día de hoy, han sido inspeccionadas 47 ambulancias "patito", y de ellas, seis han sido trasladadas al corralón.

La principal falta por las que han sido movidas al corralón son principalmente por la falta de placas necesarias para poder operar este tipo de unidades de atención prehospitalarias.

El operativo ha sido exitoso porque no hemos tenido ni siquiera remolcar demasiadas ambulancias principalmente porque no han salido, y básicamente no hemos tenido reportes de la ciudadanía de quejas por abusos por ambulancias particulares, hemos revisado durante 10 días 47 ambulancias y seis se han llevado a corralón", comentó en conferencia.