CDMX: Repartidor denuncia agresión de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

CIUDAD DE MÉXICO.- Repartidores condenaron enérgicamente la violencia de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contra uno de sus compañeros este sábado, por lo que solicitaron una mesa de diálogo permanente con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, además de que en caso de que no les resuelvan saldrán a las calles a manifestarse nuevamente.

Las agrupaciones NiUnaRepartidoraMenos, NiUnRepartidorMenos y Siconvese exhibieron en sus redes sociales la agresión que sufrió un repartidor que estaba llegando a su casa, en la Colonia Simón Bolivar, en Venustiano Carranza, donde un policía lo amenaza, agrede y dice que cuando lo vea solo en la calle se la va a aplicar.

Te puede interesar: Citan a policías por presunto abuso contra menor en el Parque México.

En el video no se explica el origen del incidente, no obstante, se observa al policía discutir con una mujer a quien le dice "Enséñele... ahorita le voy a dar la atención porque usted está saliendo, nada más sí le voy a decir, si no me lo educa, lo voy a encontrar aquí", por lo que se oye responder a otra persona "Ah, me estás amenazando", luego, el agente responde "No porque esté tu mamá, eh".

"¿Quieres que te traiga la fiesta?", pregunta el policía, mientras que la persona que sufrió la agresión le dice "Si no hice nada, voy llegando".

La discusión continúa y se escucha al policía decir "Te encuentro afuera y te las voy a cobrar", para luego lanzar un manotazo que provoca la caída del celular con el que la persona agredida se encontraba grabando.

Anuncian manifestaciones si no hay respuestas

Al respecto, los colectivos enviaron una carta a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, donde cuestionan "¿De quién debemos cuidarnos? Los delincuentes nos asaltan. Los que andan en otros vehículos nos matan. Y la policía nos golpea y amenaza. Queremos respuesta inmediata a este caso de agresión, de lo contrario, saldremos otra vez a las calles a manifestarnos", acotaron.

Condenamos enérgicamente la violencia del elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ya no queremos una mesa con asuntos internos, queremos una mesa de trabajo permanente con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana".

"Es un caso de violencia artero y necesitamos respuestas a estas agresiones de manera inmediata. Se lo seguimos diciendo a la Jefa de Gobierno, ahora que ya puede hablar de temas que antes no le dejaban, porque no habla de los abusos policiacos que recaen en esta corporación".

El pasado 2 de marzo, otra agresión a un repartidor se exhibió en redes sociales. En el video se aprecia a Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, sometiendo a una niña cuando trataba de defender a su padre, quien iba a ser detenido por los uniformados, en la colonia Roma, por un asunto de una falta de tránsito.