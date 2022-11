CDMX: Proponen sanciones por pasear perros sin correa

CIUDAD DE MÉXICO.- Los perros son el mejor amigo del hombre, sin embargo, pueden causar accidentes o incluso tragedias si no reciben el cuidado adecuado, es por eso que el diputado local de Morena, Martín Padilla, presentó una iniciativa para sancionar a los dueños que no se hagan cargo debidamente de sus mascotas en lugares públicos.

El diputado propone reformar la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para considerar como una infracción la omisión por parte de los dueños o encargaros de un perro de colocarle una correa —de una manera segura y responsable— para su transición por lugares públicos. Padilla argumenta que la correa ayuda a conservar la tranquilidad de las personas que se encuentran alrededor de la mascota.

Según la propuesta, la multa sería equivalente de una a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (96.22 a 962.2 pesos), arresto de seis a 12 horas o trabajo en favor de la comunidad de tres a seis horas, para los dueños de los perros que los paseen sin correa por las calles.

La correa supone protección tanto para los ciudadanos como para el canino

En su exposición de motivos precisó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), se estima que en el 35% de los hogares capitalinos hay un perro como animal de compañía, lo que representa alrededor de un millón de mascotas que requieren de atención y cuidados en la capital del país.

Por lo anterior, consideró importante que las personas propietarias, poseedoras o encargadas de un perro utilicen correa al pasearlos en la calle, pues se corren diferentes riesgos que pueden traer consecuencias, de las cuales alguien debe asumir su responsabilidad.

De acuerdo con los especialistas, no hay forma de garantizar la seguridad de un perro mientras no lleve correa. Asimismo, no es posible predecir su comportamiento, toda vez que siempre existirá la posibilidad de que sus instintos o deseos le lleven por caminos inciertos o peligrosos.

Cuando los perros están en la vía pública sin correa, existe la posibilidad de que un golpe repentino, un animal inesperado, un objeto o algo más pueda asustar, alterar o dañar a estos, por lo que no solo el perro está expuesto al riesgo cuando no lleva correa, sino también otros perros y otras personas, incluidas niñas y niños, quienes pueden resultar heridos o marcados emocionalmente por un incidente con un perro sin correa en la vía pública, precisó.

