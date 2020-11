CDMX: Piden conmemorar aparición de la Virgen de Guadalupe en casa; preparan operativo

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la Ciudad de México y autoridades eclesiásticas llamaron a que las celebraciones para conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe se hagan desde casa o desde los templos de sus colonias, para evitar aglomeraciones y contagios de Covid-19.



El arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, aseguró que cerrar la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre fue de común acuerdo, porque la principal preocupación es la salud y vida de los fieles, por lo que este 2020 se reiteró festejar a la virgen en casa.



“María de Guadalupe está por la vida, por eso acudimos a ella con penas y situaciones, porque le pedimos casi siempre salir adelante de los problemas, qué nos diría si nosotros que la custodiamos, que me diría a mí la virgen si no tengo en cuenta la vida y salud de los fieles, me diría “estás reprobado” y yo quiero estar aprobado, que todos ustedes estén aprobados”.



El también cardenal enfatizó que, durante 2020, la virgen de Guadalupe acudirá a la casa de todos los fieles católicos a través de los distintos medios de comunicación que transmitirán las actividades programadas por las autoridades del templo Mariano.

“La virgen irá a nuestras casas, en lugar de esperarnos en su casa, ella irá con nosotros gracias a los medios de comunicación. Destacar que el acuerdo de cerrar la Basílica de Guadalupe fue sin presión, coincidimos en lo que tenemos que hacer en este día y debido a eso se tiene un programa bien definido”.



Al tomar la palabra, Salvador Martínez Ávila, rector de la Insigne Basílica de Guadalupe comentó que desde el 26 de octubre se informó a los devotos que la visita a la virgen se extendería desde noviembre hasta enero, con la finalidad de evitar aglomeraciones durante los días 11 y 12 de diciembre.



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que alistan un operativo para desincentivar a los fieles a no asistir a la Basílica, asimismo, indicó que habrá filtros en el perímetro de la Villa, que comenzará desde principios de diciembre.





Por su parte, el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, comentó que, pese a que se mantendrá cerrada la Basílica, no se impedirán las actividades comerciales, para no afectar los comercios, además de que no se tomarán otras medidas restrictivas.

Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se unió a los esfuerzos del gobierno capitalino y de las autoridades eclesiásticas, por lo que llamó a los fieles que buscan peregrinar al templo Mariano a quedarse en casa.