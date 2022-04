CDMX: Paciente con leucemia se recupera con trasplante de médula de donadora no compatible

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniel “N” de 20 años de edad fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en diciembre de 2019, y para mejorar su calidad de vida recibió un trasplante de médula ósea de donadora no compatible, al no responder de manera favorable al tratamiento con quimioterapia.

La doctora María Guadalupe Rodríguez González, hematóloga encargada de la Unidad de Trasplantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas del Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” señaló que el paciente fue candidato a un trasplante de médula ósea haploidéntico con su hermana como donadora, aunque no eran compatibles al 100 por ciento.

Te puede interesar: IMSS afiliará a trabajadores independientes desde 40 pesos y tendrán todos los beneficios

Detalló que este procedimiento consiste en la extracción de células con una máquina de aféresis a través de un catéter, que puede ser del mismo paciente o de un donador, y se otorga a quienes padecen enfermedades hematológicas benignas o malignas como leucemias, enfermedades de las células madre, linfomas o anemia aplásica, como una alternativa los pacientes que reciben quimioterapia.

Este tipo de trasplante es una buena opción de tratamiento en el 95 por ciento de los pacientes que no cuenta con un donador compatible; el papá, hermano o hijo son los potenciales donadores”, indicó.

Paciente ha tenido una excelente respuesta

Rodríguez González explicó que Daniel fue referido a la Unidad de Trasplantes el 4 de enero de este año. Para realizar este procedimiento fue necesario conocer el grupo de sangre de la donante, edad y la presencia de anticuerpos específicos, porque de eso depende si procede o no el trasplante.

“Fue un caso difícil, él entró con una enfermedad mínima residual negativa, eso es algo muy importante porque depende el estado del padecimiento si es posible realizar el trasplante”, resaltó.

La especialista dijo que después del trasplante el paciente ha tenido una excelente respuesta y se espera que después de cinco años se considere que está curado.

Trasplante de médula ósea interviene un equipo multidisciplinario de especialistas

Explicó que para un trasplante de médula ósea interviene un equipo multidisciplinario de especialistas entre médicos hematólogos, oncólogos y neurólogos para enfermedades como esclerosis múltiple. Antes de llegar al trasplante se requieren interconsultas en Cardiología, Psiquiatría, Cirugía Maxilofacial, Neumología, Infectología, Epidemiología y Gastroenterología, en un protocolo que tiene una duración de tres a seis meses.

Señaló que el 70 por ciento de los trasplantes que se realizan son autólogos, esto es que el paciente es su propio donador, para enfermedades como linfoma, mieloma múltiple o esclerosis múltiple. En el caso del trasplante alogénico se lleva a cabo en leucemias agudas, como el caso de Daniel, síndromes mielodisplásicos o anemias aplásicas.

Te puede interesar: IMSS: Retorno a semáforo verde no significa fin de la pandemia por Covid

Puntualizó que no todos los pacientes van a ser candidatos a un trasplante haploidéntico porque existen algunas condiciones de salud que no lo permiten, por ello se hace un protocolo de estudio para determinar si el paciente es o no candidato.

"Antes me sentía cansado por la enfermedad y ahora me siento bien, cada día mejor, más fuerte, con más ánimo. Los médicos me han dicho que voy evolucionando muy bien con el trasplante”, expresó Daniel, quien después de hacer una pausa en sus estudios académicos, quiere retomar su carrera y estudiar para piloto aviador e ingeniería mecatrónica.