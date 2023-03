CDMX: Militares, ex militares y familiares realizan marcha en defensa de soldados encarcelado por cumplir con su deber

CIUDAD DE MÉXICO.-Este domingo militar, exmilitares y familiares marchan desde la Glorieta del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, esto con el fin de defender a los soldados y marinos, quienes se encuentran encarcelados o están siendo procesados por presuntos delitos cometidos "en el cumplimiento de su deber".

Este contingente, integrado por cientos de personas, camina sobre el Paseo de la Reforma con pancartas, banderas nacionales y gritando a coro consignas en donde protestan por los militares que han sido privados de su libertad injustamente.

Esta movilización está siendo encabezada por militares en retiro, como lo es Rosalio López, subteniente del Ejército mexicano.

Rosalio López, quien se identificó como subteniente del Ejército mexicano, exigió respeto a los derechos humanos de los militares.

También señaló que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere que los militares actúen y que protejan a la gente, que no les dé armas.

Dijo que, como el propio López Obrador ha repetido, los soldados son pueblo.

"Tú eres el comandante supremo de las fuerzas armadas, deberías de velar por los intereses del pueblo, del Ejército mexicano, y no lo estás haciendo. No puedes decir que esto se llama objeción de conciencia. Escúchelo, los preparas para la guerra, pero los cruzas de brazos. Primero que te den un balazo y luego hablamos. No, señores, yo estando en el campo de batalla, no puedes esperar a que te den un balazo, porque ahí te llamabas. (...) No puede ser posible que los trates de esa forma", manifestó.